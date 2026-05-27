Frații Tate, în vizită la Cluj-Napoca. Andrew: „Vreau să cumpăr hotelul Continental”.

Frații Tate, milionari anchetați de mai mulți ani de DIICOT, au fost surprinși în Cluj-Napoca.

Anchetați de mai mulți ani de DIICOT, frații Andrew și Tristan Tate se află, zilele acestea, la Cluj-Napoca, unde vor să își investească o parte din milioanele pe care le au.

Andrew Tate vrea să cumpere hotelul Continental din Cluj-Napoca

„Cluj-Napoca este un oraș frumos. N-am mai fost de cevea timp aici și am venit în vizită. Sunt interesat să investesc aici, în clădiri istorice. Este un hotel vechi, Continental. Cred că are origini americane, că a fost deținut de un american și aș vrea ca istoria să se repete”, a declarat Andrew Tate, marți, 26 mai 2026, pentru Clujust.

Acestuia i s-a spus că, în cazul vânzării hotelului Continental, Primăria Cluj-Napoca are dreptul de preemțiune, iar primarul Emil Boc a spus, joi, 16 aprilie 2026, că imobilul de pe strada Napoca trebuie să rămână în proprietatea publică și a transmis că administrația locală este pregătită să își exercite dreptul de preemțiune, în cazul în care clădirea va fi scoasă la vânzare.

Hotelul Continental nu a fost încă scos la vânzare

În prezent, clădirea nu a fost scoasă la licitație, întrucât nu a fost finalizată expertiza de evaluare. Procedura a fost întârziată inclusiv de schimbarea judecătorului din dosarul de faliment al societății Napocamin, care deține imobilul.

Potrivit informațiilor prezentate, expertul desemnat nu a finalizat încă raportul de evaluare, iar chiar și după finalizarea acestuia există posibilitatea contestării în instanță. În aceste condiții, licitația pentru valorificarea clădirii ar putea avea loc abia în toamna acestui an.

Istoria unei clădiri lăsate în degradare

Hotelul Continental, o clădire simbol din centrul Clujului, a fost vândut în 2004 către o firmă din Alba Iulia, însă nu a mai beneficiat de investiții ulterioare, intrând treptat într-un proces avansat de degradare.

Ulterior, în 2013, imobilul a fost cumpărat de societatea Napocamin, controlată de omul de afaceri Ioan Bene, pentru suma de cinci milioane de euro. Achiziția a fost realizată printr-un credit bancar, garantat cu ipotecă pe clădire.

În timp, firma nu și-a mai putut achita obligațiile financiare și a intrat în insolvență, iar ulterior în faliment. Creanța a fost cesionată și ulterior vândută, iar în prezent procedura de valorificare a activelor este în curs.

Statul și autoritățile locale au drept de preemțiune

În contextul vânzării, legislația privind monumentele istorice oferă autorităților publice drept de preemțiune. Astfel, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Cluj sau Primăria Cluj-Napoca pot interveni pentru a cumpăra imobilul înaintea altor potențiali investitori.

Primăria Cluj-Napoca a transmis că este pregătită să facă acest pas, în cazul în care procedura de vânzare va fi demarată, cu scopul de a păstra clădirea în circuit public și de a-i reda funcționalitatea.

Andrew Tate: „Cluj-Napoca se simte mai european decât București”

Totodată, Andrew Tate a spus că orașul Cluj-Napoca se simte mai european decât București.

„Cluj-Napoca se simte mult mai european decât București. Capitala se simte mai cult ca Istanbul, mai turcesc. Clujul este curat. Este foarte posibil să mă mut aici în viitor”, a mai spus Andrew Tate, potrivit sursei citate.

Istoricul legal al lui Andrew Tate include acuzații majore de crimă organizată, trafic de persoane și viol. Dosarele sale principale sunt instrumentate în România, cu implicații și în Marea Britanie.

În decembrie 2022, frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv în România de către DIICOT sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

În aprilie 2024, frații Tate au fost trimiși în judecată de procurorii români. Aceștia sunt acuzați că au înșelat mai multe femei prin metoda loverboy pentru a le exploata sexual.

Justiția română a ridicat măsurile preventive (precum controlul judiciar) impuse asupra lui andrew Tate, acesta poate să circule mai liber în timp ce procesul pe fond își continuă cursul.

