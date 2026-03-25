Președintele Senatului, Mircea Abrudean, la Summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări

Actualul context geopolitic a determinat transformarea Inițiativei celor 3 Mări într-o platformă cu relevanță strategică, bazată pe reziliență, securitate, competitivitate și coeziune regională, susține Mircea Abrudean.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL), a participat în perioada 24-25 martie 2026 la Summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări, organizat la Zagreb, Croația.

Președintele Senatului a exprimat în cadrul sesiunii plenare susținerea României pentru Președinția croată a Inițiativei Celor Trei Mări (I3M) și disponibilitatea țării noastre de a contribui în mod activ la avansarea unei agende orientate către rezultate. În opinia sa, actualul context geopolitic a determinat transformarea I3M într-o platformă cu relevanță strategică, bazată pe reziliență, securitate, competitivitate și coeziune regională. A arătat de asemenea că, la zece ani de la lansare, credibilitatea și ambiția strategică a acestei inițiative depind de obținerea unor rezultate tangibile, precum coridoare de transport mai rapide, interconectări energetice mai puternice și un ecosistem digital mai competitiv.

România, furnizor de securitate energetică în regiune

Totodată, președintele Senatului a evidențiat faptul că România are o contribuție semnificativă la Fondul de Investiții I3M, prioritizând proiectele cu impact strategic, precum Rail2Sea și Via Carpathia, cu relevanță deosebită pentru mobilitatea civilă și militară. În acest context, a subliniat contribuția Parlamentului, care deține un rol-cheie prin adoptarea alocărilor bugetare pentru infrastructura strategică, pentru fluxurile comerciale și conectivitate în regiunea Mării Negre.

„Țara noastră este pregătită să devină un furnizor de securitate energetică, atât prin operaționalizarea anul viitor a proiectului energetic Neptun Deep, cât și prin întărirea conectivității energetice cu Republica Moldova și Ucraina”, a spus Mircea Abrudean.

Colaborare bună româno-croată. Procesul de aderare la OCDE – un obiectiv strategic comun.

În marja Summitului I3M, Mircea Abrudean a avut întâlniri bilaterale cu Gordan Jandroković, președintele Parlamentului Republicii Croația, și Andrej Plenkovic, prim-ministrul Croației.





Discuțiile au arătat colaborarea foarte bună la nivelul intensificării cooperării regionale și susținerea procesului de extindere UE, cu accent pe necesitatea sprijinirii parcursului european al Republicii Moldova, valorificarea mai activă a potențialului de cooperare, în special în industria de apărare, și progresul ambelor țări în procesul de aderare la OCDE – un obiectiv strategic comun.

În marja Summitului I3M, președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a avut întâlniri bilaterale cu Gordan Jandroković, președintele Parlamentului Republicii Croația.

„Parteneriatul româno-croat este solid și are un potențial real de dezvoltare în perioada următoare. România și Croația au avut mereu relații bilaterale excelente, având poziții similare la nivel UE și NATO, dar și la nivel regional si internațional. Atât România, cât și Croația sprijină politica de extindere a UE în regiune. De asemenea, ambele țări se află în plin proces de aderare la OCDE. În calitate de parteneri regionali, trecem prin reforme similare, iar un dialog mai strâns și un schimb de experiență între țările noastre pot sprijini procesele de aderare și consolida rolul Europei Centrale și de Sud-Est în cadrul Organizației”, a mai spus Mircea Abrudean.

Întâlnire cu președintele Parlamentului Lituaniei pentru sprijinirea Republicii Moldova

Tot în marja Summitului parlamentar I3M, Mircea Abrudean a avut o întâlnire bilaterală cu președintele Parlamentului Lituaniei, Juozas Olekas, cu accent de asemenea pe intensificarea cooperării regionale și susținerea procesului de extindere UE, prin sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.



CITEȘTE ȘI: