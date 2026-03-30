„Senat Junior”, proiectul prin care Mircea Abrudean explică democrația pe înțelesul copiilor

Astăzi, când educația civică riscă să rămână blocată între paginile manualelor, proiectul „Senat Junior” propus de Senatul României reușește să aducă politica mai aproape de copii într-un mod concret și ușor de înțeles.

Proiectul a depășit stadiul unei inițiative simbolice, devenind un demers care, în ultimii trei ani, a construit un cadru real în care vocea celor mici începe să conteze, inclusiv la nivel decizional.

Prezența copiilor în plenul Senatului, devenită deja o tradiție cu ocazia unor evenimente dedicate lor, transmite un mesaj simplu, dar important: instituțiile statului nu sunt spații închise, ci pot deveni locuri de dialog și învățare. „Senat Junior” trece însă dincolo de acest simbolism. Este primul proiect de acest tip inițiat de o instituție publică din România care oferă copiilor acces direct la mecanismele procesului legislativ, transformând noțiunile abstracte despre stat și democrație într-o experiență practică.

Ca președinte al Senatului, Mircea Abrudean este implicat direct și constant în acest proiect. Ca membru al Grupului de prietenie copii–senatori, el se numără printre cei care au dialogat direct cu sute de elevi din întreaga țară, fie în întâlniri față în față, fie în mediul online. Discuțiile nu au fost unele formale, ci au vizat teme concrete: cum se face o lege, cum funcționează plenul și comisiile, dar mai ales ce înseamnă implicarea civică încă de la vârste fragede.

Ultimul exemplu al acestei abordări este inițiativa senatorului clujean de a explica pe înțelesul copiilor de ce președintele Senatului este considerat al doilea om în stat, într-o postare pe pagina sa personală de facebook, cu referiri la prevederi constituționale și la mecanismul interimatului funcției prezidențiale.

„Președintele Senatului este al doilea om în stat. De ce?

Răspunsul îl găsiți în filmarea pe care am realizat-o pentru proiectul Senat Junior, un proiect educațional și o platformă online, inițiate de Senatul României, pentru a familiariza copiii cu procesul legislativ.

Fac parte din Grupul de prietenie copii-senatori și îmi doresc să văd mai multă implicare civică din partea copiilor, tinerilor în general.

Desigur, asta înseamnă efort din partea noastră, a adulților - părinți, profesori, politicieni - cei responsabili până la urmă de educația lor. Noi trebuie să fim primii care le explică de ce e importantă această implicare”, spune, în postarea sa președintele Senatului, Mircea Abrudean.

