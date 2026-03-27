„România este pe drumul corect al sănătății bugetare!” Șeful Senatului, Mircea Abrudean, anunță scăderea puternică a deficitului bugetar.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că România înregistrează o scădere importantă a deficitului bugetar în primele două luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul creșterii veniturilor și al controlului mai strict al cheltuielilor.

Mircea Abrudean, președintele Senatului, despre evoluția deficitului bugetar și direcția economică a României. | Foto: senat.ro.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis vineri, 27 martie, printr-o postare pe Facebook, că evoluțiile economice recente indică o îmbunătățire clară a situației bugetare a României. Potrivit acestuia, deficitul bugetar a înregistrat o scădere semnificativă în primele două luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025. „România este pe drumul corect al sănătății bugetare, cu o scădere puternică a deficitului bugetar în primele două luni ale acestui an față de primele două luni din 2025”, a transmis Abrudean.

Venituri mai mari și cheltuieli mai bine controlate

Oficialul a explicat că această evoluție pozitivă este rezultatul a doi factori principali: creșterea veniturilor la bugetul de stat și o gestionare mai eficientă a cheltuielilor publice. „Asta se datorează atât creșterii veniturilor bugetare, cât și unui control mai bun al cheltuielilor”, a precizat președintele Senatului.

„România revine pe o traiectorie sustenabilă”

În opinia lui Abrudean, aceste rezultate transmit un mesaj important către piețele financiare și investitori, indicând o revenire a României pe un parcurs economic stabil. „Este un semnal important pentru piețele financiare și investitori că România revine pe o traiectorie sustenabilă”, a subliniat acesta.

Model de guvernare bazat pe echilibru și responsabilitate

Președintele Senatului a mai arătat că actuala evoluție economică reflectă o schimbare de abordare la nivel guvernamental. „Diferența nu este una tehnică, ci de model de guvernare. După mulți ani, avem în sfârșit un model bazat pe echilibru, investiții și responsabilitate”, a transmis Abrudean. Totodată, acesta a făcut apel la clasa politică să susțină această direcție și să nu afecteze evoluția pozitivă a economiei. „Factorul politic trebuie deci să ajute actuala dinamică pozitivă, nu s-o încurce”, a conchis președintele Senatului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

