Remus Lăpușan, atac la partide: „Este un lucru rușinos! PSD susține aceste amendamente, să fie clar!”

Parlamentarul clujean Remus Lăpușan (PSD Cluj) a avut un discurs dur la adresa celorlalte partide într-o postare pe Facebook

Remus Lăpușan / Foto: Remus Lăpușan Facebook

Politicianul a ținut să explice într-o postare pe rețelele de socializare poziția pe care au luat-o cele mai importante partide din țara noastră cu privire la sprijinul financiar acordat persoanelor aflate în situații dificile.





„Trebuie să se știe un lucru foarte clar: cei din USR, cei din AUR, cei din PNL nu doresc sprijin pentru mamele care sunt în concediu maternal, pentru pensionari, pentru copii cu dizabilități, pentru veteranii de război.

Este un lucru rușinos și cred că Partidul Social Democrat trebuie să susțină aceste amendamente până când vor fi aprobate. Avem nevoie de solidaritate, avem nevoie să fim aproape de cei cu probleme sociale”, a spus Remus Lăpușan, pe pagina personală de Facebook.

CITEȘTE ȘI: