Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, discuții pe tema dezinformării și a sprijinului pentru Ucraina, cu Ambsadorul Marii Britanii în România, Giles Portman

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal Cluj) a discutat despre sprijinul pentru Ucraina cu Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii.

Deputatul clujea Ovidiu Cîmpean (dreapta), întrevedere cu Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România (stânga) | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Deputatul clujean a transmis că a avut întâlnire foarte bună, astăzi, luni, 23 februarie, cu E.S. Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România.

„Am discutat despre cooperarea noastră în domeniul apărării și securității, despre sprijinul pentru Ucraina, investiții și educație, dar și despre cum combatem împreună dezinformarea pe rețelele sociale. Relația România - Marea Britanie este una excelentă: parteneriat strategic solid, colaborare strânsă în NATO și o comunitate de peste 1,3 milioane de români în UK care leagă și mai mult țările noastre” a transmis Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ca vice-președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, Ovidiu Cîmpean susține o cooperare tot mai strânsă UE–UK, mai ales în domenii precum securitatea și tehnologia.

„România și Marea Britanie rămân aliați de încredere”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

