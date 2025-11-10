Sănătate
Sprijin pentru Mirela, clujeanca care se luptă cu un diagnostic dur. Emanuel Ungureanu: „Cancerul nu alege, dar noi putem alege să ajutăm!”
Mirela, mamă a doi copii, luptă pentru a învinge cancerul. Clujeanca este internată la Viena, iar sprijinul nostru este esențial pentru tratament. „Are nevoie de timp să-și vadă fetele crescând, are nevoie de timp să respire”, spune Emanuel Ungureanu.Sprijin pentru Mirela, clujeanca care se luptă cu un diagnostic dur. Emanuel Ungureanu: „Cancerul nu alege, dar noi putem alege să ajutăm!”|Foto: Emanuel Ungureanu - Facebook
Mirela, clujeanca care acum patru ani și-a pierdut soțul întrucât melanomul nu i-a dat nicio șansă, și a rămas cu o fetiță de patru luni și una de 12 ani, a primit un diagnostic dur: cancer pulmonar.
Acum, Mirela se află la Viena și are nevoie de sprijinul oamenilor de bine pentru a câștiga timp în lupta cu o afecțiune nemiloasă.
„Cancerul nu alege, dar noi putem alege să ajutăm!”, spune fostul deputat clujean Emanuel Ungureanu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.
„Acum patru ani, Mirela, prietena noastră dragă, și-a pierdut soțul atât de iubit, căruia melanomul nu i-a dat nicio șansă.
A rămas singură, cu o fetiță de 4 luni și una de 12 ani.
Deși lumea ei s-a prăbușit, ea nu s-a oprit. Mirela a continuat să crească cele două fete frumoase, să zâmbească pentru ele, să creadă că viața poate fi bună din nou.
Azi, istoria se repetă, doar că, de data asta, boala a ales-o pe ea.
Cancer pulmonar.
Diagnosticul pe care nimeni nu vrea să-l audă”, spune Emanul Ungureanu în mesajul citat.
„E rândul nostru să ajutăm!”
„Mirela e acum la Viena, cu speranța că medicii îi pot da ceva prețios: timp. Timp să-și vadă fetele crescând. Timp să mai spună povești la cină. Timp să respire. Tratamentul e costisitor, iar zilele trec repede.
Mirela este prietena noastră care mereu ne-a dăruit un zâmbet, timpul ei, sprijin necondiționat.
Astăzi e rândul nostru să-i dăm înapoi. O donație. O distribuire. O vorbă bună. Poate par mici, dar pentru ea, sunt oxigen.
Pentru fiecare clipă care mai poate fi trăită. Pentru fiecare copil care merită să-și aibă mama aproape. Nu putem opri timpul. Dar putem face ca timpul Mirelei să conteze!”, adaugă Emanuel Ungureanu.
Donează aici:
IBAN BT: Mates Mirela Elena
RO24BTRL01301201I21628XX
IBAN Revolut: Mates Mirela Elena
@mirelac5e3
RO29REVO0000262756599635
Pentru donații Mirela Mateș, puteti transfera si în următoarele conturi deținute de sora Mirelei:
Cont Lei
Titular cont Ilea Adela Alina
RO26BTRLRONCRT00Z0138303
Cont euro
Titular cont Ilea Adela Alina
RO65BTRLEURCRT00Z0138301
