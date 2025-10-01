Emanuel Ungureanu depune plângere penală împotriva Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi: „Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu șapte”

Fostul deputat de Cluj Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu, la Parchetul General, împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria din Iași, unde au murit în acest an zece copii.

După cum semnalează fostul deputat de Cluj, Emanuel Ungureanu, în iunie a fost înregistrat un alt focar de infecții la același spital.

Parlamentarul USR va reclama la Parchetul General conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iași.

„În fiecare zi aflăm lucruri oribile despre ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria. Vreau să corectez o informație: avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu șapte. Din luna iunie, am mai avut un focar acolo de Klebsiella. O bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viața altor copii. Pe vremea aceea, aduceți-vă aminte, director medical era aceeași doamnă care a ajuns apoi manager. Vreau să înțelegeți foarte clar - mor niște copii în condiții suspecte pe Secția ATI și directorul medical este premiat să fie manager. În iunie mor copiii, în luna iulie această doamnă este premiată și pusă manager”, a declarat, marți, în Parlament fostul deputat de Cluj Emanuel Ungureanu, citat de Agerpres.ro

Ungureanu a spus că joi va depune plângere penală în acest caz.

„După ce mai mor încă șapte copii, aceeași doamnă nu este eliminată complet din structura de conducere a spitalului, ci este repusă în funcția de director medical.

Mâine, la primă oră, voi depune o plângere penală împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu, care sunt documentate într-un raport al Curții de Conturi din decembrie 2024”, a anunțat Ungureanu.

Servicii de curățenie, achiziționate la suprapreț

Fostul deputat de Cluj a precizat că în raportul Curții de Conturi este vorba despre achiziții de echipamente, de materiale sanitare, care au fost reclamate inclusiv de medici din spital.

„Un medic din spital face plângere că sunt anumite catetere folosite la copii care au o calitate slabă. Tot în raportul Curții de Conturi scrie despre faptul că conducerea spitalului din anul 2024 a refuzat să angajeze personal de curățenie și a preferat să achiziționeze la suprapreț servicii de curățenie interne și externe cu o firmă care a venit, așa cum știți voi, de fiecare dată de la partid. Și a permis conducerea, atunci când spitalul se plângea că nu are bani de materiale sanitare, să cumpere vreo 80 de telefoane de lux care nu au intrat în inventarul spitalului, ci au fost folosite ca obiecte personale de către angajații spitalului. Voi cere Parchetului să verifice achiziția de biocide”, a subliniat deputatul USR.

Emanuel Ungureanu a adăugat că va solicita Parchetului să cerceteze inclusiv achiziția de mobilier, pentru că sunt suspiciuni că „s-a cumpărat mobilier de proastă calitate, care nu putea să fie dezinfectat”.

„În clipa în care nu poți să ai un loc potrivit unde să faci o igienă corespunzătoare a mâinilor, degeaba faci un spital de zeci de milioane de euro, dacă acolo nu se respectă cu strictețe normele care sunt în vigoare. Din toate motivele acestea și altele care sunt cuprinse în raportul Curții de Conturi, mâine dimineață voi face o plângere la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie care este cauza morții acestor copii”, a adăugat deputatul.

Emanuel Ungureanu spune că este vorba despre abuz și neglijență în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

„De ce nu avem instituții ale statului care să ne fi spus deja care sunt vinovații - este o întrebare la care trebuie să răspundă și Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Iași, pentru că de câteva zile băjbâim în privința vinovaților pentru moartea nu a șapte copii, ci a zece, pentru că este al doilea focar major confirmat pe aceeași Secție ATI la interval de șase luni”, a transmis Ungureanu.

Șapte copii au murit la spitalul din Iași în urma unei infecții nosocomiale. Copiii sufereau și de alte comorbidități, potrivit datelor oficiale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de control pentru verificări în acest caz.

