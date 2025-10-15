Emanuel Ungureanu a făcut plângere penală împotriva lui Bolojan și a ministrului de interne pentru neconvocarea alegerilor pentru Primăria București

PSD acuză USR că dinamitează coaliția.

Deputatul Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva Guvernului și a premierului Ilie Bolojan | Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Deputatul Emanuel Ungureanu (actualmente în circumscripția electorală Suceava, ex la Cluj în mandatul 2016-2018) a depus plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan și a ministrului de interne pentru neconvocarea alegerilor pentru Primăria București.

Acest lucru a dus la tensiuni în coaliția de guvernare.

Ministrul de Interne liberal, Cătălin Predoiu, a adus reproșuri USR-iștilor, în special lui Dominic Fritz, pentru plângerea penală pe care a depus-o unul dintre parlamentarii de la USR împotriva Guvernului și a premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri, potrivit antena3.ro.

Conform sursei citate, plângerea lui Emanuel Ungureanu a fost făcută pentru a încerca să-l oblige pe prim-ministru să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei.

PSD, condiți pentru a fi de acord cu reformele din administrație

De altfel, subiectul despre alegerile în București a fost foarte puțin atins, în condițiile în care atunci când a fost adus în discuție, social-democrații s-au ridicat din ședința Coaliției și au plecat.

S-a discutat foarte puțin și despre reforma administrației locale și administrației centrale, unde social-democrații pun condiții în Coaliție ca premierul să-și asume și reformele economice, adică acele măsuri de sprijin pentru economie, pe care PSD le-a anunțat. Astfel, PSD spune că doar în condițiile în care Guvernul va ieși și cu acest pachet de măsuri de sprijin pentru economie, social-democrații vor fi de acord cu reformele din administrație.

PSD vrea candidat comun cu USR și PNL la Primăria București

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, pentru sursa citată, că dacă PNL și USR desemnează un candidat comun pentru Primăria Capitalei, coaliția de guvernare se va rupe.

„Aici este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Adică, nu poți să ai o mini-coaliție în interiorul coaliției”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi s-a reunit, marţi, pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală, la sfârşitul acestui an.

Problema alegerilor pentru Capitală a rămas fără o decizie, potrivit surselor din coaliţie.

