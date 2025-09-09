Construcții suspecte în inima Apusenilor: Primărie din Alba ridică clădiri în Beliș pe acte contestate

Situație îngrijorătoare în Beliș, unde construcțiile au năpădit o zonă a Parcului Apuseni. Cazul este denunțat de Asociația Legal Drive, care semnalează neconformități în privința modului în care o primărie din Alba a fost împroprietărită cu un teren extravilan de 9,6 milioane mp.

Parcul Natural Apuseni, sub asediu: Construcții permanente ridicate pe bază de acte „prezumate false”|Foto: Legal Drive

Mai multe construcții ilegale, cu caracter permanent, au fost ridicate de Primăria Horea (județul Alba) pe teritoriul administrativ ce ține de UAT Beliș și Măguri Răcătău.

Construcții realizate în mod suspect în Parcul Natural Apuseni din Beliș de o primărie din Alba

Construcțiile sunt făcute în Beliș, însă de Primăria Horea din județul Alba, în zona în care are loc anual „Târgul Lemnarilor”, construcțiile fiind realizate în aria Parcului Natural Apuseni, pe un teren extravilan.

„Intabularea realizată de Primăria Horea (Alba) în UAT Beliș (Cluj) este cel puțin suspectă, pentru că nu se poate face în baza unui act administrativ și a unui înscris sub semnătură privată”, transmite Asociația Legal Drive.

Construcții realizate în mod suspect în Parcul Natural Apuseni din Beliș de o primărie din Alba|Sursa: Google Maps - Asociația Legal Drive

Primăria Horea trebuia să aibă în prealabil o hotărâre de Consiliu Local în baza căreia să dispună măsurătorile, intabularea și ce documente stau la bază, costurile fiind pe măsură.

De altfel, atunci când în Horea s-a făcut cadastrarea totală în urmă cu câțiva ani, a fost emis un act administrativ prin care oamenii din comună au fost deposedați de suprafețe mari de păduri, iar în schimb au primit suprafețe de pășuni.

„Acte administrative pe care oamenii din Horea le-au denunțat atunci ca fiind false”, spune Mădălin Chipirlin, președintele Asociației Legal Drive, pentru monitorulcj.ro

„Am cerut audiență la prefectul Clujului”

Concret, este vorba de o serie de construcții în Parcul Natural Apuseni pe care le-a efectuat Primăria Horea (județul Alba), în zona unde se desfășoară anual Târgul Lemnarilor. Însă acele construcții sunt ridicate și pe două UAT-uri din județul Cluj, respectiv Beliș și Măguri-Răcătău.

Sursa foto: Legal Drive

„Am verificat CF-ul în baza căruia sunt ridicate parțial construcțiile, iar modul în care a fost realizată intabularea este cel puțin suspectă, fiind făcută doar în baza unui act administrativ, emis de Primăria Horea, precum și în baza unui înscris sub semnătură privată, pe teritorul comunei Beliș”, semnalează Mădălin Chipirlin, președintele Asociației Legal Drive, ONG care se ocupă de siguranța rutieră și probleme ce țin de drumurile publice.

Practic, asociația a verificat în ce condiții au fost ridicate acele construcții, amplasate în imediata apropiere a unui drum public.

„Am făcut zece sesizări către instituțiile de resort care se ocupă cu gestiunea în sfera de competență a fiecăruia.

Luni, am revenit cu privire la măsura pe care noi am constatat-o pe acel CF, că actele în baza cărora a fost făcută acea intabulare sunt prezumate false – noi de aici plecăm, pentru că nu este legal doar în baza unui act administrativ și a unui înscris sub semnătură privată, fără sfera de competență a Consiliului Județean Cluj, respectiv sfera de competență a CJ Alba, aspecte ce trebuiau menționate în cuprinsul acelui CF în baza la ce anume a fost făcută cadastrarea și împroprietărirea.

Ori încadastrarea și trecerea în propietate nu se poate face doar în baza acelor documente, cu atât mai mult că este în alt județ și alt UAT.

Undeva a existat o intenție directă, pentru ca acel CF are 8,6 milioane mp de pădure. Este ceva suspect.

Sursa: Google Maps - Asociația Legal Drive

Am înregistrat o solicitare de audiență la prefectul Clujului, Maria Forna, pentru a-i prezenta această speță care vizează zona Parcului Apuseni”, a adăugat Mădălin Chipirlin, președintele Asociației Legal Drive.

ONG-ul a cerut într-o sesizare făcută către ministrul Dezvoltării Cseke Attila, către ministrul Mediului Diana Buzoianu, dar și către Consiliul Județean Cluj și Prefectura Cluj formarea unor echipe mixte de control pentru verificarea situației în teren în condițiile în care „construcțiile ilegale realizate de către Primăria Horea” sunt pe fondul administrativ a două județe, Cluj și Alba.

Maria Forna: Situația este verificată etapizat

„A fost depus un Memoriu în acest caz prin care ne-a fost solictat să verificăm o anumită situație”, a explicat pentru monitorulcj.ro prefectul Clujului, Maria Forna.

Sesizare pentru verificarea situației construcțiilor din Parcul Natural Apuseni|Sursa: Legal Drive

Situația vizează construcțiile din zona Parcului Apuseni din Cluj – Beliș și Măguri Răcătău, precum și județul Alba.

„Memoriul este în analiză. Am dispus să se înainteze adresele către Beliș, respectiv către Măguri Răcătău, să vedem care este punctul de vedere al celor două UAT-uri. Ulterior vom vedea dacă este cazul convocării sau constituirii unei comisii de control, respectiv să trimit Corpul de Control al Prefectului în acea zonă.

O altă soluție este realizarea unui grup mixt, cu reprezentanți de la Cluj și reprezentanți de la Alba, inclusiv ai instituțiilor abilitate, pentru verificarea situației având în vedere că speța vizează două județe.

Primăriile trebuie să aibă o evidență: nimeni nu construiește într-un UAT fără ca măcar Primăria să aibă cunoștință despre documentația depusă în acest sens.

Situația este verificată etapizat”, a adăugat prefectul Maria Forna.

