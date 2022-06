Ambasada Rusiei face reclamă filmelor rusești de la TIFF și ignoră că festivalul se desfășoară sub deviza „Faceți filme, nu război”

Ambasada Rusiei în România promovează filmele rusești care vor fi proiectate la TIFF, în Cluj-Napoca, deși festivalul se desfășoară în acest an sub deviza „Faceți filme, nu război”.

Ambasada Rusiei face reclamă filmelor rusești de la TIFF / Foto: TIFF - Facebook

Promovarea a fost făcută chiar pe pagina de Facebook a ambasadai, care a „uitat” însă să menționeze faptul că ediția din acest an se desfășoară sub deviza „Make films, not war” - „Faceți filme, nu război”, care face referire la invazia rușilor în Ucraina.

Ambasada Rusiei în România s-a limitat doar la reclama filmelor de la TIFF în postare, fără să menționeze sloganul acestei ediții:

„În Cluj-Napoca a început festivalul internațional de film «TIFF».

În perioada 17-26 iunie, pe scenele de proiecție din Cluj vor fi redate peste 350 de proiecţii – poveşti legendare şi filme în premieră absolută, printre care se numără și proiecții rusești, cum ar fi, «FEBRA LUI PETROV» - 2021, regizor: Kirill Serebrennikov, «OSTROV» - 2021, regizor: Svetlana Rodina, «CĂPITANUL VOLKONOGOV A SCĂPAT» - 2022, regizor: Natalia Merkulova”, a scris Ambasada Rusiei în România pe pagina de Facebook.

