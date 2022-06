Ziua Maghiară la TIFF: filme, invitați, muzică

8 filme provocatoare vin la TIFF însoțite de creatorii lor în Ziua Maghiară. Cu un program variat, din care nu vor lipsi surprizele muzicale, secțiunea dedicată noii cinematografii din Ungaria marchează premierele în România ale unora dintre cele mai aplaudate filme maghiare din ultimul an.

Spectatorii prezenți la Cluj miercuri, pe 22 iunie, vor avea ocazia să le urmărească în prezența autorilor, invitați speciali la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Nume sonor din cinematografia maghiară contemporană, multi-premiatul regizor György Pálfi, invitat în 2013 în juriul Competiției Oficiale TIFF, revine anul acesta la Cluj cu Pentru totdeauna/ Perpetuity, o poveste distopică din viitorul nu foarte îndepărtat, care surprinde realitatea unei comunități rurale din Ungaria post-apocaliptică. Filmul va fi proiectat în prezența regizorului miercuri, pe 22 iunie, la Casa de Cultură a Studenților, și va fi precedat de scurtmetrajul Amok (r. Balázs Turai) care tocmai a făcut senzație la Festivalul de animație de la Annecy, câștigând trofeul suprem și intrând automat în cursa pentru Oscarul din 2023.

În 2018, proiectul regizorilor Nándor Lőrincz și Bálint Nagy se remarca în cadrul platformei de co-producție TPS și cucerea un premiu important oferit de Chainsaw Europe. Anul acesta, Din câte știu/ As Far as I Know se va vedea pe marele ecran în Ziua Maghiară, la Universitatea Sapientia, în prezența celor doi cineaști și a actorului Balázs Bodolai. În film, un cuplu sărbătorește vestea aprobării unei cereri de adopție, deși nu ambii parteneri se simt pregătiți să devină părinți. O discuție în contradictoriu pe această temă va avea consecințe imprevizibile.

Printre invitații ediției se numără și producătorul András Muhi, prezent miercuri la Cinema Victoria, pentru proiecția filmului Tandrețe/ Gentle (r. László Csuja, Anna Nemes), odiseea unei culturiste capabile să sacrifice totul pentru a obține performanțe. Filmul s-a bucurat de o premieră mondială la Sundance, iar anul acesta se numără printre cele 12 titluri care concurează pentru Trofeul Transilvania.

Primul caz de evacuare de care un tânăr executor judecătoresc este somat să se ocupe devine în doar câteva minute o situație de criză. Somată să-și părăsească domiciliul, bătrâna amenință că va arunca totul în aer cu butelia de la aragaz. Evacuarea/ Eviction, debutul regizorului Máté Fazekas, se va vedea în prezența autorului miercuri seară, la Universitatea Sapientia. Un alt debut remarcabil este și Haita noastră/ Wild Roots, filmul regizorului Hajni Kis, în care o fetiță încalcă interdicția impusă de bunica ei și decide să-și întâlnească tatăl proaspăt ieșit din închisoare.

Maja e pe cale să preia apartamentul cumpărat cu iubitul ei, dar în toiul pregătirilor, descoperă că cineva din familie a decedat, iar ea trebuie să se ocupe singură de funeralii. Neinvitată, i se alătură o veche prietenă din copilărie, care abia așteptă să-și compare viața cu a ei. Lucruri pentru care merită să plângi/ Things Worth Weeping For a fost prezentat anul trecut la Sarajevo, iar la TIFF se va vedea în prezența regizoarei și scenaristei Cristina Grosan.

De la câștigătoarea din 2017 a Ursului de aur la Berlinală, ajunge la TIFF Povestea soției mele/ The Story of My Wife, despre modul în care teama și gelozia pot distruge o relație. Filmul regizoarei Ildiko Enyedi, celebrată anul acesta în secțiunea 3x3, a avut parte de o premieră mondială la Cannes, iar la Cluj se va vedea miercuri, în sala Cinematografului Florin Piersic.

Fanii filmelor documentar vor aprecia Performing Juliet, un film de András Visky (director adjunct al Teatrului maghiar din Cluj) care explorează modul cum teatrul ne poate ajuta să ne înţelegem mai bine viaţa din afara scenei.

Divele/ Divas sunt trei fete de 20 ani care ar fi în stare să vorbească ore în şir despre machiaj, haine sau poze de profil. Tânărul regizor Máté Kőrösi le urmăreşte cu camera de luat vederi până când cele trei termină facultatea, vrând să afle ce ascund în spatele machiajului perfect. Documentarul distins cu Premiul publicului la festivalul de la Verzio în 2021 se va vedea în prezența creatorului său la Muzeul de Artă.

Tot aici, seara, de la ora 19:00, atmosfera va fi animată de muzica celor de la ÀBÁSE - un amestec rafinat de jazz, muzică electronică, ritmuri africane și hip hop. Proiectul colectiv gândit de producătorul maghiar Szabolcs Bognár va oferi oferi în România un show electrizant.

