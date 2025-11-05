Tenis internațional. Venus Williams revine pe teren la 45 de ani!

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, fostul lider al clasamentului mondial, a decis să nu renunțe la tenisul profesionist și să participe în luna ianuarie la turneul WTA de la Auckland (Noua Zeelandă).

Venus Williams este sora jucătoarei Serena Williams | Foto: Venus Williams Facebook

Absentă din circuit timp de aproape un an și jumătate, Venus Williams a revenit pe teren în luna iulie, la turneul de la Washington.

Ea a înfruntat-o atunci pe compatrioata sa Peyton Stearns (24 ani, locul 35 WTA), care nu era născută atunci când Venus cucerea primul ei trofeu la Wimbledon, în 2000. Meciul a fost câștigat de Venus Williams în două seturi (6-3, 6-4).

Experimentata jucătoare americană a mai disputat alte două meciuri în această vară, ambele pierdute, la Cincinnati și US Open, nu fără a-i lua un set cehoaicei Karolina Muchova, a 13-a jucătoare a lumii, la Grand Slam-ul de la New York.

„Ea este una dintre marile jucătoare ale erei moderne, iar performanțele sale pe teren vorbesc de la sine. Venus a avut o influență profundă asupra evoluției tenisului feminin și a inspirat următoarea generație prin pasiunea sa neclintită pentru acest sport”, a declarat directorul turneului de la Auckland, Nicolas Pamerin, asigurând că americanca este „într-o formă și într-o condiție fizică remarcabile”.

Venus Williams, care a câștigat turneul Auckland Classic în 2015, învingând-o în finală pe daneza Caroline Wozniacki, a cucerit cinci titluri individuale la Wimbledon, două la US Open și o medalie olimpică de aur, la Sydney, în anul 2000. (Agerpres)

