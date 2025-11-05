  • Flux RSS
Sport

A murit Marius Crăciun! Fostul baschetbalist avea 72 de ani.

Veste tristă pentru iubitorii baschetului clujean: Marius Crăciun a murit miercuri, 5 noiembrie, după o luptă cu o boală incurabilă.

Baschetul clujean pierde astăzi una dintre figurile sale emblematice. Marius Crăciun a îmbrăcat timp de 15 ani tricoul celor de la Universitatea Cluj, între 1974 și 1989.


 

„A fost mai mult decât un jucător, a fost un lider tăcut, un om care a inspirat prin calm, inteligență și pasiune pentru "U" și pentru baschet. 


Respect și recunoștință pentru Marius Crăciun. Odihnește-te în pace, Marius! Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul transmis de către U-BT Cluj-Napoca.

