Economie
Economia europeană își accelerează creșterea, iar rata șomajului se stabilizează
Economia europeană revine accelerat pe creștere, cu o rată a inflației controlată și o stabilizare a șomajului.Economia europeană își accelerează creșterea | Foto: monitorulcj.ro
Potrivit unei analize publicate recent de oficiul European de statistică, Europa se redresează din punct de vedere economic, cu o creștere semnificativă atât în zona euro, cât și la nivelul UE.
CITEȘTE ȘI:
Deși șomajul în UE s-a stabilizat, România are cei mai mulți tineri care nici nu sunt angajați, nici nu studiază
Astfel, economia zonei euro a avut în trimestrul al treilea un avans de 0,2% comparativ cu trimestrul precedent, iar PIB-ul Uniunii Europene a înregistrat o creștere cu 0,3%, conform estimării publicate de Eurostat.
Economia europeană își accelerează creșterea
Comparativ, în al doilea trimestru al acestui an, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,2% în Uniunea Europeană.
În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date cu privire la evoluția PIB-ului în trimestrul al treilea, Suedia a înregistrat cea mai mare creștere economică în raport cu trimestrul al doilea, cu un avans de 1,1%.
Clasamentul este urmat de Portugalia - 0,8% și Cehia - 0,7%.
Scăderi au fost înregistrate în:
*Lituania - minus 0,2%,
*Irlanda și Finlanda - ambele cu un declin de 0,1%.
În ritm anual, PIB-ul Uniunii Europene a crescut cu 1,5%. În zona euro, Produsul Intern Brut a urcat, de asemenea, cu 1,3%.
Șomajul se stabilizează
În ceea ce privește șomaju, în luna septembrie 2025, comparativ cu august 2025, rata șomajului în zona euro a rămas stabilă la 6,3%, în timp ce în Uniunea Europeană rata șomajului a rămas stabilă la 6%.
CITEȘTE ȘI:
Românii plătesc cel mai scump trai din Europa. Cea mai mare inflație din UE!
Eurostat estimează că 13,246 de milioane de bărbați și femei din UE, dintre care 11,003 milioane din zona euro, nu aveau un loc de muncă în luna septembrie a acestui an.
În rândul statelor membre, cele mai ridicate rate ale șomajului s-au înregistrat în Spania - 10,5% și Finlanda - 9,8%.
Rata șomajului în România, sub media europeană
La polul opus se situează Cehia și Malta, ambele cu o rată a șomajului de 3%.
România se situează imediat sub media din UE, cu o rată a șomajului de 5,9% în luna septembrie, aceeași ca în august.
Conform datelor publicate de Institutul Național de statistică (INS), în septembrie, rata șomajului în cazul bărbaților a fost cu 0,5% mai mare decât la femei, valorile fiind 6,1% la persoanele de sex masculin, respectiv de 5,6% în cazul celor de sex feminin.
Totodată, numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creștere față de luna precedentă (481.000 de șomeri), dar și comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de șomeri.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: