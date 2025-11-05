Economia europeană își accelerează creșterea, iar rata șomajului se stabilizează

Economia europeană revine accelerat pe creștere, cu o rată a inflației controlată și o stabilizare a șomajului.

Potrivit unei analize publicate recent de oficiul European de statistică, Europa se redresează din punct de vedere economic, cu o creștere semnificativă atât în zona euro, cât și la nivelul UE.

Astfel, economia zonei euro a avut în trimestrul al treilea un avans de 0,2% comparativ cu trimestrul precedent, iar PIB-ul Uniunii Europene a înregistrat o creștere cu 0,3%, conform estimării publicate de Eurostat.

Comparativ, în al doilea trimestru al acestui an, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,2% în Uniunea Europeană.



În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date cu privire la evoluția PIB-ului în trimestrul al treilea, Suedia a înregistrat cea mai mare creștere economică în raport cu trimestrul al doilea, cu un avans de 1,1%.

Clasamentul este urmat de Portugalia - 0,8% și Cehia - 0,7%.

Scăderi au fost înregistrate în:

*Lituania - minus 0,2%,

*Irlanda și Finlanda - ambele cu un declin de 0,1%.



În ritm anual, PIB-ul Uniunii Europene a crescut cu 1,5%. În zona euro, Produsul Intern Brut a urcat, de asemenea, cu 1,3%.

Șomajul se stabilizează

În ceea ce privește șomaju, în luna septembrie 2025, comparativ cu august 2025, rata șomajului în zona euro a rămas stabilă la 6,3%, în timp ce în Uniunea Europeană rata șomajului a rămas stabilă la 6%.

Eurostat estimează că 13,246 de milioane de bărbați și femei din UE, dintre care 11,003 milioane din zona euro, nu aveau un loc de muncă în luna septembrie a acestui an.



În rândul statelor membre, cele mai ridicate rate ale șomajului s-au înregistrat în Spania - 10,5% și Finlanda - 9,8%.

Rata șomajului în România, sub media europeană

La polul opus se situează Cehia și Malta, ambele cu o rată a șomajului de 3%.

România se situează imediat sub media din UE, cu o rată a șomajului de 5,9% în luna septembrie, aceeași ca în august.



Conform datelor publicate de Institutul Național de statistică (INS), în septembrie, rata șomajului în cazul bărbaților a fost cu 0,5% mai mare decât la femei, valorile fiind 6,1% la persoanele de sex masculin, respectiv de 5,6% în cazul celor de sex feminin.

Totodată, numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creștere față de luna precedentă (481.000 de șomeri), dar și comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de șomeri.

