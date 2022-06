TIFF 2022. Delicatese culinare din Ucraina pe strada Potaissa. Chef Adrian Hadean va găti alături de bucătarii din țara vecină

Ukrainian Street Food Day pe strada Potaissa de la ora 12.00. Chef Adrian Hadean va găti alături de bucătari ucrainieni. Accesul este liber.

Chef-ul Adi Hădean vine la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2022 pentru o zi specială: Ukrainian Street Food Day.

Acesta va pregăti, alături de bucătari din Ucraina, preparate tradiționale din țara vecină, pe care clujenii sunt invitați să le încerce luni la un eveniment special, care va fi organizat pe strada Potaissa din centrul orașului. Toate fondurile strânse în urma acestui eveniment vor fi donate inițiativei #SolidarSocial, care livrează mese calde refugiaților.

Pentru Ukrainian Street Food Day, TIFF și Adi Hădean lansează un apel ucrainenilor din Cluj-Napoca, bucătari profesioniști sau amatori, care sunt invitați să se alăture evenimentului, pentru a găti împreună mâncare tradițională.

„M-a bucurat foarte mult invitația primită de la TIFF, pentru că se aliniază cu proiectul pe care l-am pornit prin #SolidarSocial și prin care am donat, până acum, peste 100.000 de mese calde refugiaților de la graniță. Invit clujenii să ne viziteze pe 20 iunie, vor avea parte de o experiență culinară specială. Și toți banii pe care îi vom strânge în schimbul bucatelor îi vom redirecționa spre comunitatea ucraineană.”, spune Adi Hădean.

Acces liber la filme și evenimente pentru cetățenii ucraineni

Ukrainian Street Food Day face parte din TIFF For Ukraine, o inițiativă a Festivalului dedicată industriei de film, dar și comunității ucrainene. Pe baza unui act de identitate prezentat la intrare, înainte de fiecare eveniment, cetățenii ucraineni vor avea acces liber:

pentru toate proiecțiile din Piața Unirii (subtitrări în limba engleză);

pentru toate proiecțiile din Parc Poligon Florești (subtitrări în limba engleză)

pentru proiecțiile filmului pentru copii și adolescenți, cu subtitrări în limba ucraineană, Vara când am învățat să zbor (How I Learned How To Fly) de sâmbătă, 18 iunie, ora 12:15 (Universitatea Sapientia) și joi, 23 iunie, 17:00 (Cinema Mărăști);

pentru concertul DahkaBrahka de joi, 23 iunie, ora 20:00 (Iulius Parc Open Air);

și pentru următoarele proiecții:

Miraj (Reflection): sâmbătă, 18 iunie, ora 22:00 (Universitatea Sapientia) și sâmbătă, 26 iunie, ora 20:30 (Cercul Militar)

Pamfir: duminică, 19 iunie, ora 22:30 (Cinema Victoria)

Rhino: luni, 20 iunie, ora 18:00 (Cinema Florin Piersic) și joi, 23 iunie, ora 22:15 (Cinema Florin Piersic) – proiecție caritabilă, toate fondurile strânse vor fi donate către Emergency Fund for Filmmakers.

Accesul pentru locurile gratuite se face cu 5 minute înainte de începerea fiecărei proiecții, pe baza locurilor disponibile.

