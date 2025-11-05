Olimpia Gherla câștigă meciul cu Vasas Odorhei, scor 6-0, și bifează prima victorie după 4 meciuri!

Olimpia Gherla a câștigat în etapa cu numărul #10 din Superliga Feminină și urcat pe poziția a 6-a.

Olimpia Gherla se află la al doilea sezon consecutiv în Superliga Feminină | Foto: Atletic Olimpia Gherla Feminin Facebook

Victorie și spectacol pentru fetele de la Olimpia Gherla. Jucătoarele antrenate de Mirel Albon au câștigat cu 6-0 meciul contra celor de la Vasas Odorhei, programat miercuri, de la ora 11.

Este a treia victorie a sezonului pentru formația galben-albastră, aflată la al doilea sezon în primul eșalon. Golurile victoriei au fost marcate de Antonia Stanea x2, Mihaela Ciolacu, Adina Giurgiu, Adriela Bogdan, Carolina Țabur.

Cu acest succes, Olimpia Gherla avansează o poziție în clasament, și se apropie la 5 puncte distanță de play-off. Clubul a impresionat în această vară la capitolul transferuri prin nume precum Mihaela Ciolacu, una dintre cele mai importante jucătoare din fotbalul românesc, Ioana Borțan sau Mirela Ganea, dar și prin numirea antrenorului Mirel Albon, tehnician care a câștigat de-a lungul carierei 16 titluri de campion național la senioare.

