Simboluri fasciste pe munții României: însemne legionare pe Vârful Buila

Pe traseul Buila-Vânturarița încă pot fi regăsite însemne legionare, aspect ce reflectă lipsa de reacție a autorităților în combaterea propagandei fasciste, legionare ori xenofobe.

Însemne fasciste pe un traseu montan din România|Foto: Bogdan Pacurar - Facebook

Evenimentul controversat de la Catedrala Națională, în care o melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretată de un cor de copii în Catedrala Neamului aduce în discuție un alt fenomen îngrijorător: statul nu pare să se grăbească atunci când vine vorba de combaterea doctrinelor faciste sau legionare.

Pe traseul pe Buila-Vânturarița pot fi regăsite în continuare simboluri legionare, neobservate de autorități.

Controverse pe Vârful Buila: cruce și plachetă cu simboluri legionare

Fenomenul păstrării însemnelor și simbolurilor legionare a fost semnalat recent de Bogdan Păcurar pe pagina de Facebook.

„Pe crucea care marchează Vf. Buila (1.849 m) este atașat celebrul X și 0, sigla mișcării legionare.

Controverse pe Vârful Buila: cruce și plachetă cu simboluri legionare|Sursa foto: Bogdan Pacurar - Facebook

La baza crucii este și o plachetă în memoria unui tânăr care a murit în 2020 și care este numit «fratele, prietenul și camaradul nostru» (al autorilor plachetei), «un adevărat legionar al lui Hristos»”, notează Bogdan Pacurar în mesajul citat.

Sursa foto: Bogdan Pacurar - Facebook

De altfel, după cum notează un al internaut, pe plachetă apare textul „Totul pentru Țară”, adică numele partidului legionar fondat de Corneliu Zeea Codreanu în 1933.

Sursa foto: Bogdan Pacurar - Facebook

„Sigla legionară și placheta dedicată „legionarului lui Hristos” stau bine mersi de câțiva ani acolo, pe unul dintre cele mai umblate și apreciate trasee montane din țara noastră.

Nu pare că vreo autoritate s-a sesizat, atfel n-ar mai fi acolo, mă gândesc, din moment ce arborarea însemnelor legionare este interzisă prin lege.

Și dacă tot am ajuns aici, să amintim și de surata ei mai mare, „crucea legionară” de pe Vârful Moldoveanu, cel mai înalt din România”, spune autorul postării.

În iulie 2025, Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan privind Legea care vizează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și combaterea antisemitismului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: