Ceaiul care are efect laxativ,cu beneficii pentru organism. Previne bolile de inimă și cancerul la ficat

Acest ceai cu efect laxativ, care nu este atât de cunoscut ca cel de mușețel sau gălbenele, este ceaiul de crușin, dar are numeroase beneficii pentru organism..

Crușinul este un arbust care crește în zone umede, la marginea pădurilor sau în lunci, de la care se folosește coaja ramurilor și tulpinilor.

Proprietățile și beneficiile acestei plante, cu care se face ceaiul care are efect laxativ, sunt cunoscute de aproape 1.000 de ani încoace, însă ceaiul de crușin nu este extrem de des utilizat de români.

Ceaiul care are efect laxativ, mai puțin cunoscut, ceaiul de crușin este recomandat pentru beneficiile sale asupra organismului, cum ar fi faptul că previne bolile de inimă, dar și bolile respiratorii, scrie lataifas.ro. Crușinul în sine este un Este antioxidant, energizant și revigorant, proprietăți care ajută mult în lupta împotriva bolilor.

Acest ceai este indicat în special în cazul constipație cronice fiind unul dintre cele mai bune și puternice laxative naturale.

Pe lângă faptul că previne bolile de inimă, el este detoxifiant și foarte benefic dacă te confrunți cu probleme de greutate, hemoroizi sau boli ale pielii, și ele cauzate tot de constipație.

Ceaiul de crușin, ceaiul care are efect laxativ, mai are multe alte beneficii între care și faptul că luptă contra cancerului la ficat. Conținutul de antioxidanți pe care această plantă îl are ajută mult în lupta împotriva acestui tip de cancer la ficat.

Totodată, mai are beneficii în afecțiuni precum dischinezie biliară, insuficiență biliară sau insuficiență hepatică cronică.

Ceaiul care are efect laxativ, cu multe beneficii pentru organism. Utilizarea crușinului se ȋncepe, de regulă, cu o doză mică ce trebuie crescută treptat pentru a evita dureri abdominale. Efectul apare după aproximativ 10 ore.

