„Dinți de lapte”, povestea tulburătoare a unei dispariții, ajunge în avanpremieră la Cluj!

„Dinți de lapte”, filmul românesc care reprezentat recent România la festivalurile de la Veneția și Toronto, invită publicul din Cluj-Napoca la o întâlnire specială cu o parte din echipă, pe 8 octombrie de la ora 20.

Secvență din filmul „Dinți de lapte”

Avanpremiera va avea loc la Cinema Victoria, în prezența regizorului Mihai Mincan, a actriței Marina Palii și a producătoarei Ioana Lascăr (doctor al Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul UBB).

Proiecția de la Cinema Victoria din Cluj-Napoca deschide seria întâlnirilor cu publicul cinefil înainte de lansarea oficială în cinematografe. Filmul va rula apoi în mai multe cinematografe România din 14 octombrie.

Acțiunea filmului începe în primăvara anului 1989, când o fetiță dispare fără urmă din fața blocului, iar sora mai mică și părinții acesteia o caută neobosiți, în timp ce ancheta oficială nu le aduce nicio veste și nicio alinare.

Apreciat de numeroși critici de film din străinătate care i-au dedicat cronici pozitive, „Dinți de lapte” a fost primit cu aplauze și de publicul festivalurilor românești TIFF Timișoara și Bucharest International Film Festival, apreciind interpretarea actorilor, scenografia, costumele, muzica, autenticitatea și emoțiile transmise.

„Interpretarea Emmei Ioana Mogos este superbă, iar ea poate fi considerată, fără îndoială, unul dintre cei mai memorabili copii actori ai acestui sezon. Abordarea ei naturală și spontană a personajului permite ca un sentiment imediat de autenticitate să strălucească”, menționează publicația Cineuropa.

Tăcută, timidă și introvertită, Maria, personajul interpretat de Emma Ioana Mogoș este mezina familiei Lucaciu - Cezaria și Petru (Marina Palii și Igor Babiac). La 10 ani, ajunge să lupte singură cu urmările terifiante ale unei tragedii: dispariția surorii mai mari.

Maria încearcă să depășească două dimensiuni de coșmar: realitatea, în care este confuză, ignorată și lăsată singură, și spațiul viselor, în care viziunile întunecate încep să preia controlul asupra vieții ei.

Lungmetrajul a avut premiera mondială în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (ediția 82), apoi a fost proiectat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în secțiunea Centrepiece.

Regizorul Mihai Mincan este autorul scurtmetrajelor „Alaska” (2014), „Cometa” (2017) și „Idila” (2019) - care au avut premiera la festivaluri europene, co-regizor al documentarelor „Omul care a vrut să fie liber” și „Emigrant Blues” (2019).

Debutul său în lungmetraj de ficțiune, „Spre Nord”, a avut premiera în 2022 în competiția Orizzonti de la Veneția, a fost selectat la peste 25 de festivaluri internaționale și a fost disponibil în 15 teritorii. „Spre Nord” a avut 13 nominalizări la Premiile Gopo 2024, a câștigat trei trofee Gopo 2024 (Cel mai bun debut și Cea mai bună imagine, precum și Premiul Tânără Speranță pentru Niko Becker); a primit cinci premii ale Uniunii Cineaștilor în 2024, incluzând Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor pentru cel mai bun film.

