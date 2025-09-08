Peste 30.000 de spectatori în centrul Clujului la Festivalul Stradal WonderPuck 9

Peste 30.000 de spectatori au luat parte la activitățile ediției a noua a Festivalului Stradal WonderPuck. Timp de trei zile, micii clujeni și famiile lor s-au bucurat de magia spectacolelor de teatru, precum și de concerte, ateliere, acrobații nemaivăzute și multe alte distracții.

Festivalul Stradal WonderPuck 9 a reunit peste 30.000 de spectatori în centrul Clujului |Foto: Teatrul Puck

Scenele din Piața Unirii și din curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca au găzduit timp de trei zile (de vineri, 5 septembrie și până duminică, 7 septembrie 2025) spectacole pentru copii din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România. Au mai fost prezentate recitaluri muzicale, iar străzile din zonă au fost animate de personajele fantastice ale spectacolelor itinerante.

Festivalul Stradal WonderPuck 9 a reunit peste 30.000 de spectatori în centrul Clujului

De asemenea, la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu au fost prezentate spectacole adresate publicului adult și un senzațional show cu foc pe strada Universității.

Festivalul Stradal WonderPuck 9 a reunit peste 30.000 de spectatori în centrul Clujului |Foto: Teatrul Puck

Pe tot parcursul festivalului, în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă au avut loc ateliere de lectură, olărit, cusut, desenat, nutriție, robotică și multe altele.

Timp de trei zile, micii clujeni și famiile lor s-au bucurat de magia spectacolelor de teatru, precum și de concerte, ateliere, acrobații nemaivăzute și multe alte distracții|Foto: Teatrul Puck

Nu în ultimul rând, un moment din program i-a încântat pe copiii din Florești.

Astfel, cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck a reunit peste 30.000 de spectatori. Participarea la toate activitățile din program a fost gratuită.

