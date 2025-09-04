Timp Liber
Începe WonderPuck 2025 la Cluj-Napoca. Vezi programul complet al festivalului care promite un weekend de poveste cu ateliere și spectacole itinerante.
Mâine începe Festivalul Stradal WonderPuck 9. Evenimentul va reuni la Cluj-Napoca artiști din șase țări pentru un weekend de poveste plin cu spectacole de neuitat.Festivalul Stradal WonderPuck 9 începe vineri, 5 septembrie la Cluj-Napoca | Foto: WonderPuck
Centrul Clujului se transformă între 5 și 7 septembrie 2025 în scenă de festival. Festivalul Stradal WonderPuck 9 îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari la spectacole de teatru de animație și itinerante, muzică, ateliere, un marș al bicicletelor steampuck, un show cu foc și multe altele.
Începe Festivalul Stradal WonderPuck la Cluj-Napoca
Cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck se va desfășura între 5 și 7 septembrie 2025, în centrul Clujului și în Florești. Vor avea loc spectacole pentru copii pe scele două scene din Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă, iar pe strada Mihail Kogălniceanu vor fi prezentate în fiecare seară stectacole concepute pentru adolescenți și adulți. În zona Muzeul de Artă - Piața Unirii – strada Universității – strada Mihai Kogălniceanu cei mici se vor putea bucura pe parcursul festivalului de spectacolele itinerante din program. Nu în ultimul rând, manifestarea se adresează și copiilor din Florești: spectacolul „Scufița Roșie” va fi prezentat de AnimaArt vineri, 5 septembrie, de la ora 10, în curtea Grădiniței „Lumea culorilor” (în spatele Primăriei Comunei Florești).
Pe tot parcursul festivalului, în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă vor avea loc ateliere de lectură, olărit, cusut, desenat, nutriție, robotică și multe altele.
CITEȘTE ȘI:
Festivalul stradal WonderPuck 2025: artiști din șase țări se reunesc la Cluj pentru un weekend de poveste cu ateliere și spectacole itinerante
De asemenea, vineri, 5 septembrie, de la ora 21.30, trupa „Fire Dream” din Mediaș va prezenta spectacolul cu foc „Supernova”.
Un alt moment inedit va fi marșul bicicletelor Steampunk Transylvania și RentE, programat în fața scenei mari din Piața Unirii sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20.
Programul Festivalului Stradal WonderPuck 9:
Vineri, 5 septembrie
FLOREȘTI
Grădinița „Lumea culorilor”
10.00 – „Scufița Roșie” – AnimaArt Cluj-Napoca
PIAȚA UNIRII
Scena Mare
20.00 Jungla - Teatrul de copii și tineret „Gong” Sibiu RO/7+/1h20 min
Podium
18.00 - Scena Kogălniceanu – Strada baloanelor de săpun nr. 10 - Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca RO/3+/ 50 min
SCENA KOGĂLNICEANU
- 19.30 - Bubu XXX - Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca RO/16+/ 1h20 min
- 21.00 - Choose me - Stația/Teatru muzical, Cluj Napoca RO/ 15+/ 1h20min
SPECTACOLE ITINERANTE
- 18.00 - Momente de Commedia - Les Chobeaux, Cluj Napoca RO/Toate vârstele/ 50 min
- 19.00 - Crăiasa - Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca, Nonverbal/Toate vârstele/50 min
- 21.30 - Supernova - Spectacol cu foc Trupa „Fire Dream” Mediaș, Strada Universității
MUZEUL DE ARTĂ
19.00 - Fun Fact – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj Napoca, RO/ 7+/ 45 min
Sâmbătă, 6 septembrie
PIAȚA UNIRII
Scena Mare
- 11.00 - Cei trei purceluși - Teatrul Prichindel Alba Iulia RO/4+/ 50 min
- 18.00 Concert - Vocal Colors by Andrada Codorean RO/ Toate vârstele/ 50 min
- 20.00 - Marșul bicicletelor - Steampunk Transylvania și RentE
- 20.30 Pinocchio - Teatrul del Drago, Italia- Nonverbal/ 6+ /50 min
Podium
- 11.00 - Cei trei purceluși - Teatrul Spiriduș Satu Mare, RO/ 2+/ 40 min
- 12.00 - Galumphing - Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min.
- 17.00 - Centuries of Music - Poem songs for young and old, Árpád Bakos și László Rumi, Ungaria, HU/ 8+/ 40 min
- 19.00 – Bubble Street Cirkus- Juriy Longhi, Italia Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
SCENA KOGĂLNICEANU
- 19.00 - Așteptându-l pe Ulise - Asociația ParCoeur și Teatrul Nottara, București, RO/10+/ 1h20 min
- 21.30 - Bachiu Picchu Quartet - Concert/ toate vârstele/ 50 min
SPECTACOLE ITINERANTE
- 10.00 – Sirena - Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 11.00 – FLEUR! - Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 12.00 – Momente de Commedia, Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 12.30 – Triciclistul, Teatrul pe Roți, Arad, RO/ Toate vârstele/ 50 min
- 16.00 - FLEUR! – Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 17.00 – EARTH – StilltLife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 18.00 - FLEUR! – Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 19.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 19.30 – Momente de Commedia, Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 21.00 – EARTH – StilltLife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
MUZEUL DE ARTĂ
- 11.00 – FORME – ZBENG cultural, RO/ 2+/ 45 min
- 12.00 – Cei trei purceluși – Teatrul Spiriduș Satu Mare, RO/ 2+/ 40 min
- 17.00 – Hansel și Gretel – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj Napoca, HU/4+/50 min
- 19.30 – Clovnii petrecăreți – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, RO/3+/45 min
- 21.00 – Carnavalul poveștilor – Academia de muzică „Gheorghe Dima”, RO/ 6+ / 50 min
Duminică, 7 septembrie
PIAȚA UNIRII
Scena Mare
- 11.00 – Fata babei și fata moșneagului - Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov, RO/4+/ 45 min
- 12.00 – Afonel, Armonia și muzica clasică Spectacol interactiv pentru copii, Stația/ Teatru muzical, Cluj Napoca
- 18.00 – Concert Rock Academy, Toate vârstele/60 min
- 20.00 - Amintiri din copilărie – Teatrul Ion Creangă București, RO/ 6+/ 60 min
Podium
- 10.00 - Galumphing Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 16.00 - Centuries of Music - Poem songs for young and old, Árpád Bakos și László Rumi, Ungaria HU/ 8+/ 40 min
- 17.00 – Galumphing, Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 19.00 – Bubble Street Cirkus – Juriy Longhi, Italia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
SCENA KOGĂLNICEANU
- 19.00 – Cabaret – Teatrul pe roți, Arad, RO/16+/60 min
- 21.00 – ImproShow – Trupa Pe Care, București, RO/14+/60 min
SPECTACOLE ITINERANTE
- 10.00 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 11.00 – Triciclistul – Teatrul pe Roți, Arad
- 12.00 – Momente de Commedia – Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 16.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 17.00 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 18.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 18.30 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 19.00 – Dragonul – Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 19.30 – Momente de Commedia – Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 20.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
MUZEUL DE ARTĂ
- 11.00 - Coliba iepurașului – Teatrul „Spiriduș” Satu Mare, RO/2+/ 40 min
- 17.00 – Cenușăreasa – Teatrul de Păpuși „Puck”, HU/ 4+/ 50 min
- 18.30 – Cenușăreasa – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj Napoca RO/4+/ 50 min
Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.
Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: