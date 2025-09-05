Începe Apahida Festival 2025. Prima zi promite concerte și experiențe de neuitat. Vezi programul de azi.

Astăzi, 5 septembrie 2025, începe Apahida Festival, cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă care promite o experiență completă pentru întreaga familie.

Apahida Festival 2025. Trei zile de concerte și activități pentru toată familia în perioada 5-7 septembrie | Foto: Apahida Festival

Între 5 și 7 septembrie 2025, Stadionul Bazei Sportive Apahida se transformă în locul unde muzica, distracția și comunitatea se întâlnesc la Apahida Festival - cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă și o experiență completă pentru întreaga familie.

Trei zile de sărbătoare în Apahida

Pentru prima dată, festivalul are loc pe Stadionul Bazei Sportive Apahida, un spațiu modern și generos, pregătit să găzduiască trei zile de concerte, activități pentru toate vârstele, ateliere creative, zone de relaxare și surprize speciale.

PROGRAM VINERI, 5 SEPTEMBRIE 2025

Stadionul Bazei Sportive Apahida

16.00 – 16.10 → Eclipse Apahida – Majorete

16.15 – 16.25 → Paula Roberta Pașca

16.30 – 16.50 → Viorel Papuc

16.55 – 17.05 → Alex Crișan

17.05 – 17.15 → Yasmina Berindean

17.30 – 18.00 → Marian Dascăl & Orchestra

18.15 – 19.00 → Deți Iuga & Orchestra

19.30 – 20.30 → Andra Gogan (concert live)

21.00 – 22.00 → Andia (show incendiar)

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor | Foto: Apahida Festival



ACTIVITĂȚI PENTRU COPII – 5-7 SEPTEMBRIE

Zona Magic Puppet

Apahida Festival 2025 pune accent pe experiențele pentru întreaga familie.

Teatrul Magic Puppet aduce o zonă dedicată celor mici, cu ateliere creative, spectacole interactive și personaje magice:

Zepelin – tricicletă cu baloane de săpun

Spectacole de magie: Cine este în Joben?

Teatru pentru copii: Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte

Ateliere de baloane uriașe de săpun

Personaje de poveste: Forest Princess, Crăiasa Zăpezii, Libelula, Scafandru cu baloane

Jocuri, concursuri și surprize la fiecare pas

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

ZONA EXTRA FUN

Pe lângă concerte și activități pentru copii, festivalul oferă o zonă dedicată distracției pentru toate vârstele:

Parc de distracții cu numeroase atracții

Roată panoramică pentru o priveliște spectaculoasă asupra festivalului

Simulatoare VR Auto

Baloane luminoase, figurine și heliu - Ballon Room

Pictură pe față & tatuaje temporare - Transilvania Playground

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

Program Extra Fun:

Vineri: 16.00 - 22.00

Sâmbătă & Duminică: 10.00 - 22.00

FOOD, SWEETS & DRINKS

Pe toată durata festivalului, vizitatorii se pot bucura de:

Peste 10 food truck-uri cu preparate delicioase din bucătăria internațională și tradițională

Vendorii de dulciuri și înghețată

Zone de relaxare și lounge pentru familii

Apahida Festival 2025 este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida, și promite să fie evenimentul care va rămâne în amintirea tuturor.

