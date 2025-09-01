Apahida Festival 2025. Trei zile de concerte și activități pentru toată familia în perioada 5-7 septembrie

Între 5 și 7 septembrie, Stadionul Bazei Sportive Apahida va găzdui Apahida Festival, un eveniment dedicat întregii comunități, care promite muzică live, activități pentru toate vârstele și o atmosferă de neuitat.

Pentru prima dată, Apahida Festival 2025 are loc pe Stadionul Bazei Sportive Apahida, un spațiu modern și generos care oferă cadrul perfect pentru activități cu adevărat surprinzătoare și experiențe fantastice, potrivite pentru toate vârstele.

Apahida Festival aduce artiști de top din România

Pe scena festivalului vor urca unii dintre cei mai cunoscuți artiști din România, nume sonore precum The Urs, Grasu XXL, Andia, Mario Fresh, Nicole Cherry și Andra Gogan. De asemenea, pe scena vor urca și artiști locali.

Pe lângă concerte, participanții se vor bucura de:

peste 10 food truck-uri cu preparate diverse și savuroase;

o zonă special amenajată pentru copii, cu ateliere creative, activități interactive și un parc de distracții ce include și o roată panoramică;

standuri cu dulciuri și înghețată pentru toate gusturile.

„Ne dorim ca Apahida Festival să fie momentul în care comunitatea se adună, se bucură și își creează amintiri împreună. Este începutul unei tradiții care va pune Apahida pe harta marilor festivaluri din regiune", au transmis organizatorii.

Apahida Festival este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida, și garantează că evenimentul va rămâne în amintirea tuturor.

