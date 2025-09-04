O zi până la startul Apahida Festival 2025: Concerte, spectacole și experiențe pentru întreaga familie la sărbătoarea comunității

Între 5 și 7 septembrie 2025, Stadionul Bazei Sportive Apahida se transformă în locul unde muzica, distracția și comunitatea se întâlnesc la Apahida Festival – cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă și o experiență completă pentru întreaga familie.

Apahida Festival 2025. Trei zile de concerte și activități pentru toată familia în perioada 5-7 septembrie | Foto: Apahida Festival

Pentru prima dată, festivalul are loc pe Stadionul Bazei Sportive Apahida, un spațiu modern și generos, pregătit să găzduiască trei zile de concerte, activități pentru toate vârstele, ateliere creative, zone de relaxare și surprize speciale.

Apahida Festival 2025 este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida.

PROGRAMUL COMPLET – 5-7 SEPTEMBRIE

VINERI, 5 SEPTEMBRIE

Stadionul Bazei Sportive Apahida

*16:00 – 16:10 → Eclipse Apahida – Majorete

*16:15 – 16:25 → Paula Roberta Pașca

*16:30 – 16:50 → Viorel Papuc

*16:55 – 17:05 → Alex Crișan

*17:05 – 17:15 → Yasmina Berindean

*17:30 – 18:00 → Marian Dascăl & Orchestra

*18:15 – 19:00 → Deți Iuga & Orchestra

*19:30 – 20:30 → Andra Gogan (concert live)

*21:00 – 22:00 → Andia (show incendiar)

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE

Stadionul Bazei Sportive Apahida

*16:00 – 16:50 → Vocal Colors (Școala de muzică din Cluj-Napoca)

*17:00 – 17:50 → DJ Dylma

*17:50 – 18:05 → Larisa Bodea

*18:05 – 18:15 → Sara Rebeca Costea

*18:25 – 18:35 → Giulia Păcuraru (Cool Voices by Diana Culic)

*18:35 – 18:45 → Alexandra Marincaș (Cool Voices by Diana Culic)

*18:50 – 19:00 → Maria Marincaș

*19:30 – 20:30 → Mario (concert live)

*21:00 – 22:00 → Grasu XXL (show exploziv)

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE

Stadionul Bazei Sportive Apahida

*15:15 – 15:30 → Best Junior Dezmir – Majorete

*15:35 – 16:10 → Ansamblul Folcloric Someșul Apahida (Grupa de Copii și Grupa de Seniori)

*16:15 – 16:25 → Ana Marincaș

*16:30 – 16:40 → Miriam Ilinca Michi

*16:45 – 17:05 → Ovidiu Anisie

*17:10 – 17:40 → Lucia Potra

*17:45 – 18:10 → Maria Golban Șomlea

*18:15 – 19:00 → Ciprian Picovici & Bașardăii Clujului

*19:30 – 20:30 → Nicole Cherry (concert live)

*21:00 – 22:00 → The Urs (show exploziv)

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII – 5-7 SEPTEMBRIE

Zona Magic Puppet

Apahida Festival 2025 pune accent pe experiențele pentru întreaga familie.

Teatrul Magic Puppet aduce o zonă dedicată celor mici, cu ateliere creative, spectacole interactive și personaje magice:

*Zepelin – tricicletă cu baloane de săpun

*Spectacole de magie: Cine este în Joben?

*Teatru pentru copii: Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte

*Ateliere de baloane uriașe de săpun

*Personaje de poveste: Forest Princess, Crăiasa Zăpezii, Libelula, Scafandru cu baloane

*Jocuri, concursuri și surprize la fiecare pas

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

ZONA EXTRA FUN

Pe lângă concerte și activități pentru copii, festivalul oferă o zonă dedicată distracției pentru toate vârstele:

*Parc de distracții cu numeroase atracții

*Roată panoramică pentru o priveliște spectaculoasă asupra festivalului

*Simulatoare VR Auto

*Baloane luminoase, figurine și heliu – Ballon Room

*Pictură pe față & tatuaje temporare – Transilvania Playground

Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

Program Extra Fun:

Vineri: 16:00 – 22:00

Sâmbătă & Duminică: 10:00 – 22:00

FOOD, SWEETS & DRINKS

Pe toată durata festivalului, vizitatorii se pot bucura de:

Peste 10 food truck-uri cu preparate delicioase din bucătăria internațională și tradițională

Vendorii de dulciuri și înghețată

Zone de relaxare și lounge pentru familii

Apahida Festival 2025 este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida, și promite să fie evenimentul care va rămâne în amintirea tuturor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: