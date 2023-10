Record de bilete vândute în presales pentru filmul Nuntă pe bani al lui Mircea Bravo: „Noi am promis că facem un film pe an”

Filmul „Nuntă pe bani” realizat de Mircea Bravo și prietenii săi, în care au jucat și foarte mulți clujeni, a apărut în final în cinematografe. Numărul persoanelor care și-au luat biletele înainte de premiere a ajuns la aproape 38.000.

Mult așteptatul film „Nuntă pe bani” e în cinematografe. În urmă cu aproape o lună, Mircea Bravo a lansat trailer-ul filmului, iar multă lume s-a arătat nerăbdătoare să vadă întreaga comedie. Atunci, monitorulcj.ro a scris despre lansarea trailer-ului, iar Mircea Bravo ne-a răspuns într-un comentariu, pe o notă amuzantă: „Cred că a jucat jumate Clujul în film”.

Pe data de 10 octombrie au avut primele proiecții în avanpremieră la cinema ale filmului Nuntă pe bani, cel de-al doilea lungmetraj marca Bravo Films, iar publicul a reacționat într-un mod pozitiv la apariția comediei prin numărul mare de bilete cumpărate în presales.

Aproximativ 38.000 de bilete au fost vândute în zilele de dinainte de premiera filmului Nuntă pe bani în cinematografele din țară.

„Mulțumim că ne susțineți și că ne onorați cu prezența în sălilele de cinema. Suntem recunoscători pentru comunitatea noastră care ne este mereu alături și ne sprijină și în această călătorie cinematografică. Noi am promis că facem un film pe an, iar biletele vândute ne demonstrează că am luat decizia bună făcând asta”, spune Mircea Bravo.

