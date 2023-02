Filmul „Mirciulică”, locul 1 pe Netflix la o zi de la lansare! Comedia lui Mircea Bravo a avut un succes fabulos și în cinema

Filmul lui Mircea Bravo intitulat „Mirciulică” a avut un mare succes în cinematografe, iar acum se bucură de faimă și pe Netflix. La o zi de la lansarea pe platformă, filmul a ajuns locul 1 în România.

„Mirciulică”, locul 1 în topul filmelor de pe Netflix, în România / Foto: captură ecran - Netflix

Mircea Bravo și asociatul său, Cristian Iliușan, au avut un succes impresionant cu filmul de comedie „Mirciulică”, care a fost lansat în cinematografe în 7 octombrie 2022. În cinema, filmul a adunat 328.014 de spectatori și a făcut încasări de peste 1,6 milioane de dolari din bilete, potrivit cinemagia.ro.

La începutul acestei lunii, pe 1 februarie, filmul „Mirciulică” a fost lansat și pe platforma Netflix, iar acum se bucură de un altfel de succes. Comedia a ajuns pe locul 1 pe platformă între filmele preferate de telespectatorii din România.

În urmă cu două luni, Mircea Bravo a vorbit despre acest film și a spus că a fost surprins de succesul pe care l-a avut în cinema:

„Ce s-a întâmplat în cinema a fost ceva care, să fiu sincer, să nu fiu ipocrit, ne-a surprins și pe noi! Când am văzut în primul weekend că erau cozi la cinema pentru filmul meu, e un sentiment... vă spun sincer. Una e să stai acasă și să îți dea cineva like, alta e să vină omul și stea acolo și să se bucure de film o oră și jumătate. Am fost în turneu prin țară (...) a fost senzațional”, a spus Mircea Bravo într-un vlog, în urma cu 2 luni.

Tânărul de la Cluj a spus și ce profit au făcut pe urma filmului. Comedianul spune că el și echipa sa au primit 1 euro „și un pic” pentru fiecare intrare la cinema, iar banii pe care i-au strâns vor fi investiți în alte proiecte de acest fel:

„Ei bine, noi acum ne apropiem de 300.000 de intrări în cinema. Mai exact, 285.000 în acest moment în care vorbesc eu. Trebuie să calculați că noi avem, din toată suma aceea mare care merge la cinema, un euro și un pic pentru fiecare intrare. Oficial putem spune că ne-am scos banii, suntem pe un ușor profit. Dar ce vreau să menționez e că este un ban pe care vrem să-l investim în următoarele proiecte. Cu cât o să avem încasări mai multe de la un film, cu atât o să putem investi o sumă mai mare în următorul proiect. Orice om care merge în cinema ne susține”, a mai spus Mircea Bravo.

Mircea Bravo vrea să continue cu producția de filme, iar următorul său film, „Nuntă pe bani”, va apărea cel mai probabil în octombrie 2023.

