Bunica din Chinteni a primit trofeul Digital Diva. „Singurul influencer din online fără hate!”

Bunica din Chinteni a primit trofeul Digital Diva pentru activitatea din mediul online alături de Mircea Bravo.

Bunica din Chinteni, premiată pentru activitatea din online / Foto: organizatori

Prezentată drept „singurul influencer din online fără hate”, Bunica din Chinteni a fost premiată de către organizatorii Digital Divas pentru activitatea din online pe care o desfășoară deja de peste 8 ani alături de Mircea Bravo.

Vizibil emoționată, Tanti Lenuța, cum o mai cunosc internauții, a mărturisit că „Nu știam de ce m-o pus să viu la București. Eu știam că am filmări, dar acum am fost premiată și vă mulțumesc că m-ați ales. Eu de acum simt că întineresc. La filmări n-am avut așa emoții cum am în momentul acesta, dar vă invit pe toți să veniți la cinema pe 10 octombrie să vedeți Nuntă pe bani, să veniți singuri sau cu partenerul, asta dacă aveți”.

Bunica din Chinteni a cucerit online-ul din 2015 la invitația lui Mircea Bravo, prin postarea a două videoclipuri care au adus milioane de vizualizări pe Facebook și Youtube. A prins imediat la public și a bucurat o Românie întreagă prin comicul unor situații rupte din realitatea tuturor.

Mai nou, de anul trecut, Bunica a trecut de la personajul îndrăgit din online la actriță prin rolul din Mirciulică, iar acum, pe 10 octombrie, apare la cinema în filmul Nuntă pe bani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: