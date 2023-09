Atmosferă electrizantă în prima zi de Jazz in the Park! Peste 5.000 de participanți, la festivalul din Parcul Etnografic

Ritmuri captivante într-un cadru fermecător, în prima zi la Jazz in the Park. 5.200 de participanți s-au bucurat de atmosfera electrizantă creată de artiști în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Vezi ce se întâmplă în a doua zi la Jazz in the Park.

Atmosferă electrizantă la Jazz in the Park 2023 / Foto: organizatori

O explozie de energie, ritmuri captivante și bună dispoziție. Așa poate fi caracterizată prima zi a celei de-a 11-a ediții a festivalului Jazz in the Park care a debutat vineri, 1 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

Publicul la Fun Lovin Criminals, la Jazz in the Park / Foto: organizatori

Sub cerul senin al orașului, scena Hill a fost martora unui spectacol muzical memorabil susținut legendarii Fun Lovin’ Criminals, precum și de JazzQuarters Trio, Andra Botez și Alexandru Andrieș.

În același timp, pe scena Backyard, Daykoda, Jan Gunnar Hoff Trio, Theo Croker și Billy Cobham au răsfățat publicul cu acorduri de jazz fascinante. Pe Friends Stage, Socol, Wanlov the Kubolor & Văzduh LIVE și Andi Moisescu au creat o atmosferă plină de farmec și au transformat zona într-un adevărat ring de dans. La Barn Stage Aldaris, Moss Farai și Blanilla au oferit un mix muzical variat.

Publicul la Billy Cobham, la Jazz in the Park / Foto: organizatori

După miezul nopții a prins viață Night Stage, unde atmosfera a fost întreținută de Iorga și Nightmares on Wax. Vremea frumoasă a completat perfect atmosfera magică din Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, unde cei prezenți au avut ocazia de a se bucura de un cadru natural de poveste.

Cine cântă în a doua zi de Jazz in the Park?

A doua zi a festivalului Jazz in the Park se anunță a fi una la fel de plină de distracție și muzică bună. Pe scena Hill, vor urca trupele Pantaloons, Mork, FUNKorporation, JazzyBIT și legendarul Mulatu Astatke, pregătiți să încânte publicul cu sunetele lor magice de jazz. Pe scena Backyard Stage by BRD vor cânta Andrei Irimia, Nani Vazana cântând în Ladino, The Heliocentrics și Mansur Brown care promit să ofere diversitate muzicală și experiențe de colecție. Scena Friends by DIGI se va transforma într-un loc de adunare pentru iubitorii de muzică și prietenii apropiați, cu prestațiile lui Bogdan Roșca-Zasmencu, DigitaLove și Moss Farai.

Vibe la Jazz in the Park 2023 / Foto: organizatori

PROGRAMUL CONCERTELOR JAZZ IN THE PARK DE SÂMBĂTĂ, 2 septembrie:

Hill Stage: Pantaloons, Mork, FUNKorporation, JazzyBIT, Mulatu Astatke

Backyard Stage by BRD: Andrei Irimia, Nani Vazana sings Ladino, The Heliocentrics, Mansur Brown

Friends Stage by DIGI: Bogdan Roșca-Zasmencu, DigitaLove, Moss Farai

Barn Stage by IQOS: Takeover by MeloMelanj

Night Stage: UFe, Guts, UFe

Pe lângă experiențele muzicale, „Întâlnirile pe prispă” aduc în fața publicului discuții interesante purtate în tihnă și meet&greet cu artiștii invitați la festival:

16:00 - 17:00 - Face muzica societatea și oamenii mai buni?, cu Larisa Perde (fondator Șaraimanic), Tudor Sbîrcea (psihoterapeut); moderator: Horia Ghibuțiu (director editorial al A.G. Radio Holding)

17:15 - 17:45 - Invitat surpriză

18:00 - 19:00 - Meet&Greet: 7th SENSE; moderator: Vasilea Hotea-Fernezan (jurnalist TVR Cluj)

„Intâlniri pe prispă”, cu Fun Lovin Criminals, în prima zi de Jazz in the Park / Foto: organizatori

Gospodăriile și livezile Parcului Etnografic sunt animate pe toată perioada festivalului de tot felul de activități, gândite de organizatori astfel încât să antreneze toate simțurile și să creeze experiențe de

neuitat.

Lecții de muzică pentru copii la Jazz in the Park 2023 / Foto: organizatori

Începând de astăzi, 2 septembrie, cei care nu și-au luat încă bilete la Jazz in the Park pot să cumpere doar bilete de o zi (159 lei) pe site-ul jazzinthepark.ro. Copiii cu vârsta de până la 14 ani au acces gratuit în festival, cu condiția să fie însoțiți de un adult. Jazz in the Park este un eveniment pet friendly, așa că accesul cu animale de companie este permis.

