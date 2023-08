Începe ediția a 11-a a festivalului Jazz in the Park. Experiențe muzicale unice, ateliere și artiști de talie mondială, în weekend, în Parcul Etnografic

Festivalul iubitorilor de jazz e gata de start cu muzică, întâlniri pe prispă, activități inovatoare și bunătăți culinare. Cea de-a 11-a ediție a festivalului Jazz in the Park își deschide porțile vineri, 1 septembrie.

Jazz in the Park începe vineri, 1 septembrie și va umple Parcul Etnografic cu muzică bună, ateliere și activități inovative. FOTO: monitorulcj.ro

În perioada 1 - 3 septembrie, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca se transformă într-o lume vibrantă și plină de ritmuri. Pe lângă muzică și mari artiști, Jazz in the Park aduce o serie de activități menite să încânte și să inspire publicul de toate vârstele.

Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca se transformă într-o lume vibrantă și plină de ritmuri. FOTO: Jazz in the Park

Ultimele noutăți și detalii ale festivalului au fost anunțate de organizatori marți, 29 august, într-o conferință de presă. Invitații prezenți au vorbit despre ediția ce va începe vineri, dar și despre International Jazz in the Park Competition, care a avut loc între 30 iunie și 2 iulie 2023, în Parcul Central din Cluj-Napoca, locul care a consacrat festivalul de jazz.

„Festivalul Jazz in the Park e la a 11-a ediție, suntem pentru al patrulea an în Parcul Etnografic, căruia îi mulțumim pentru găzduire. Pare că ne-am obișnuit deja aici, în spațiul nou. (…) Până acum, pentru noi anul acesta fost unul foarte interesant. Am revenit anul cesta și în Parcul Central cu Concursul Internațional Jazz in the Park, un eveniment foarte important pentru noi”, a declarat Alin Vaida, fondator Jazz in the Park.

Un festival mai mic, dar cu impact mare

Plasat într-un cadru cu totul special, în Parcul Etnografic - o adevărată „comoară” a Clujului, festivalul se dorește a fi unul intim, cu un număr limitat de participanți și unde relaxarea este cuvântul de ordine în acest weekend.

De aceea, organizatorii spun că se așteaptă la un număr de 5.000-6.000 de participanți pe zi, capacitatea maximă fiind de aproximativ 7.000 de participanți. Atenția și respectul pentru patrimoniul expus în cadrul Parcului Etnografic sunt priorități ale organizatorilor, care promit totodată o experiență profundă și satisfăcătoare pentru toți participanții.

„Obișnuim, de câțiva ani, să închidem vara sau să deschidem toamna, cu un festival mai mic, nu îi zicem premium sau așa, pentru că noi nu știm să facem asta, nu știm să facem VIP-uri și premium și altele, noi ne dăm silința să facem cât de bine putem și e ciudat să ai un eveniment în care e o zonă care e făcută mai bine decât restul. Este un festival pentru cine vrea o experiență mai profundă, de aceea avem și bilete pentru concerte. Ne străduim să aducem artiști foarte mari și proiecte speciale în Parcul Etnografic și ne-am autoimpus, deși poate nu este cea mai firească mișcare din punct de vedere comercial, o limită de participanți în Parcul Etnografic, și datorită dorinței de a proteja spațiul. Totuși, Parcul Etnografic este un muzeu, este plin de patrimoniu și trebui avută grijă de el, respectiv ne-am dat și noi seama că, pe cât de frumos este să ai mulțimi foarte mari, anumite experiențe sunt mai fain de trăit într-un cadru mai intim și pe mine mă fascinează să particip la concerte la care e liniște ca de mormânt în pauzele dintre piese”, a mai adăugat Alin Vaida.

Ce artiști vor urca pe scenă anul acesta?

Artiști români și străini vor urca în weekend pe scena Jazz in the Park. FOTO: Organizatori

În privința artiștilor, ediția de anul acesta a Jazz in the Park îi aduce la Cluj-Napoca pe artiști de renume mondial, printre care se numără The Cinematic Orchestra, Mulatu Astatke, Billy Cobham Band sau Fun Lovin Criminals. Artiști români îndrăgiți, cum ar fi Ada Milea, Alexandru Andrieș sau Jazzybit, vor urca de asemenea pe scenele Jazz in the Park în cele patru zile de festival, pentru a crea un mix perfect de jazz internațional și românesc.

„Muzical vorbind, avem multe proiecte interesante anul acesta și suntem entuziasmați. Eu sunt foarte fericit că îi aducem anul acesta pe Fun Lovin Criminals, nu e neapărat o trupă jazz, nu am o justificare, alta decât că mi-am dat silința tot anul și am vrut să îmi aduc și eu o trupă, pentru mine, dar o să completeze incredibil lineup-ul. Avem de asemenea The Cinematic Orchestra, care este poate cea mai celebră trupă pe care noi am avut-o vreodată și cine știe cât va mai trece până vom avea pe cineva și mai celebru decât ei. (...) Îl avem și pe Mulatu Astatke, despre care mulți au zis că este concertul anului și probabil chiar așa este, pentru câteva sute de oameni din țara asta”, a mai spus fondatorul Jazz in the Park.

Un festival pentru toți artiștii

Laura Benedek, fondator 7th SENSE, a vorbit, în cadrul conferinței de presă, despre spectacolul regătit de trupă pentru ediția de anul acesta a festivalului, dar și despre experiența Jazz in the Park din perspectiva unui artist. Trupa 7th SENSE urcă pe scena Backyard duminică, la ora 19.30.

„Anul acesta o să facem un proiect special pentru Jazz in the Park și ne bucurăm că propunerea noastră a fost acceptată. Vom avea alături de noi pe scenă și artiști din altă țări, avem trei muzicieni din Berlin cu care o să colaborăm, un percuționist, un trombonist și un saxofonist, care sunt de fapt sunt din Brazilia și Tel Aviv, iar chitaristul nostru este din Columbia, așa că o să fie un amalgam de culturi. (...) Legat de Jazz in the Park, am susținut și susțin că este printre puținele festivaluri care tratează artiștii români la fel de bine ca artiștii străini, ceea ce pentru mine contează mult. Există diferențe majore la alte festivalur”.

Tot ce trebuie să știi despre Jazz in the Park 2023

Pregătirile în Parcul Etnografic au început deja de săptămâna trecută și se intensifică pe măsură ce prima zi a festivalului se apropie. Denisa Dan, manager Jazz in the Park, a vorbit despre detaliile tehnice legate de festival, parcurgând, într-o plimbare imaginară, „traseul festivalului” din Parcul Etnografic.

Accesul în festival

Accesul în festival se va face pe la intrarea principală în Parcul Etnografic, începând cuora 14, în fiecare zi. Ultimul concert programat în fiecare dintre zile se va încheia la 23.45.

„O să vă trec puțin prin traseul pe care l-am gândit și o să facem o tură virtuală de la poarta principală, până în capătul festivalului. În primul rând, accesul se face pe intrarea principală, cea de pe Tăietura Turcului. Pe acolo o să intre toată lumea și o să schimbăm biletele în brățări și o să mergem mai departe pe aleea Parcului Etnografic. (…) Facem accesul în fiecare zi la ora 14, iar ultimul concert pe scena festivalului o să se încheie la 23.45, ca mai apoi, începând cu ora 22 să vă invităm în cortul de noapte, care este amplasat la intrarea secundară din parc. O să avem acolo o serie de DJ cu care o să putem continua festivalul dincolo de porțile Parcului Etnografic, pentru că ne dorim ca spațiul să fie în siguranță.

Mâncăruri alese, numai bune de savurat pe ritmuri de jazz. FOTO: Organizatori

Prima activitate cu care o să vă întâlniți în parc este una care noi credem că se potrivește foarte tare cu locul, și anume un târg de creatori. Am adunat din toată țara meșteri, artizani, creatori de obiecte care mai de care, care vin să își prezinte arta. Tot în zona respectivă o să punem în aplicare un concept cu care am tot cochetat de-a lungul anilor, mai timid, și anul trecut, o să avem o piață de producători, gândită ca un puzzle care la final ar trebui să te trimită pe o pătură în una dintre livezile din Parcul Etnografic la un picnic tradițional pe care și-l faci tu așa cum îți place. O să avem tot felul de produse alimentare, sucuri naturale, fructe și fiecare participant o să poată să dea o tură prin piață și să ia prânzul în parc”, a explicat Denisa Dan.

Lecții și activități muzicale

Cei interesați să își dezvolte abilitățile în muzică vor avea posibilitatea să ia lecții la mai multe instrumente, sub îndrumarea unor muzicieni experimentați.

„Mergând mai departe, ne-am concentrat de anul trecut pe ceea ce înseamnă activități și activări muzicale. Dat fiind că suntem un festival de muzică, în primul rând, o să găsiți la noi lecții de muzică, lecții de instrumente muzicale, de la chitară, la tobe. Avem o echipă foarte frumoasă care o să se ocupe de tot ce înseamnă aceste lecții. Pe lângă aceste lecții, o să avem ateliere de tobe și instrumente africane, ateliere de teatru și jonglerii, o să fie o adevărată frenezie în zona respectivă, una care o să vă ocupe timpul”, a mai spus Denisa Dan.

Fumatul, permis doar în locuri special amenajate

O atenție deosebită este acordată patrimoniului existent în Parcul Etnografic. Astfel, pentru evitarea oricărui incident nedorit, în cadrul festivalului vor exista spații speciale pentru fumat.

„Ajungem apoi la scena Backyard. Noi ne dorim foarte tare ca experiența oamenilor în Parcul Etnografic să fie cât de plăcută, cât de bine structurată, motiv pentru care aș vrea să fac o paranteză. Așa cum știți, festivalul se desfășoară într-una dintre cele mai importante locații din Cluj-Napoca, Parcul Etnografic este o comoară a orașului, un loc care adună extraordinar de mult patrimoniu și ne dorim foarte tare să îl protejăm și să îl păzim cât de mult posibil. De aceea aș vrea să mă refer puțin la fumatul în acest parc, vor fi locuri special amenajate pentru fumat, nu se poată fuma în fața scenei, lângă căsuțe sau mai știu în ce locuri. Sperăm ca oamenii să fie la fel de grijulii ca și până acum și să nu avem incidente nici în acest an”, a afirmat managerul Jazz in the Park.

Distracția și buna dispoziție nu depind de vreme, la Jazz in the Park. FOTO: Organizatori

Ateliere de pizza și cockteil-uri

Gurmanzii vor găsi pe lângă clasicele food truck-uri și trei curți cu restaurante pop-up, o piață gourmet cu produse tradiționale românești, precum și o curte cu vinuri, o curte cu ateliere de gin Tanqueray și un atelier de pizza organizat de Birra Moretti.

„Noi credem că jazz-ul și vinul merg mână în mână și fac echipă frumoasă, de aceea avem o curte dedicată vinului, care o să arate foarte frumos. Pe lângă curtea dedicată vinului, am făcut și o zonă dedicată experiențelor italienești, unde berea și pizza se combină într-un mod foarte simpatic și unde cei interesați pot să participe la ateliere unde să își prepare propria pizza sub îndrumarea unui bucătar. Vom avea și ateliere de făcut cocktail-uri bazate pe gin. Toate activitățile sunt cu acces gratuit și liber pentru participanții la festival.

Mâncare pentru toate gusturile

Legat de partea de mâncare, vom avea food truck-uri, dar ne-am dorit să facem ceva în plus. Parcul Etnografic are puterea aceasta de a fi un loc foarte intim și personal, și ne-am dorit ca oamenii să treacă prin experiențe pop-up, un alt concept pe care l-am dezvoltat de-a lungul anilor. Avem trei restaurante partenere care o să poposească în parc și care o să se încadreze foarte frumos în peisaj. Nu dorim să fim intruzivi, ci să ne integrăm în frumusețea locului”, a declarat Denisa Dan.

Accesul copiilor și activități dedicate

Copiii vor avea parte de activități special dedicate lor. Vor exista două zone în festival dedicate copiilor, iar aceștia vor putea participa la ateliere de muzică în Music Lounge.

Iubitorii de jazz de orice vârstă sunt bineveniți la festival. FOTO: Jazz in the Park

„Pentru fanii micuți de jazz, avem mai multe zone dedicate copiilor, o să avem ateliere pentru copii mai mici, mai mari, tot felul de spații amenajate pentru ei. Ce facem în plus pentru părinții care vin la Jazz in the Park, dacă ei doresc, în aceste spații special amenajate, copiii pot rămâne să se joace, în timp ce ei iau parte la un concert sau un atelier. Avem și acest serviciu pentru oamenii care vin în festival. Copiii până în 14 ani au acces gratuit la Jazz in the Park, atâta timp cât sunt însoțiți de un adult care deține bilet”, a mai spus managerul festivalului.

Parcare dedicată și transport în comun prelungit

Parcarea mașinilor va fi permisă în apropierea festivalului, la Tetarom. De asemenea, accesul în zonă se poate face și cu linia CTP 37, care va avea program prelungit pe perioada festivalului.

„Legat de parcare, îi avem alături de noi și în acest an pe cei de la Tetarom, care ne pun la dispoziție parcarea lor. Înțelegem că din varii motive, o parte din oameni preferă să vină cu mașina la festival. Parcarea de la Tetarom este unica parcare pe care oamenii o pot folosi pentru Jazz in the Park. O să avem ajutor și de la Poliția Locală și Poliția Rutieră pentru a-i direcționa pe participanți spre parcare.

De asemenea, am discutat cu cei de la CTP și vor suplimenta cursele liniei 37, care va veni chiar până la Parcul Etnografic, respectiv se va prelungi programul până la ora 00.30. Dacă vreți să veniți cu autobuzul, veți putea prinde ultimul concert și să vă întoarceți cu autobuzul acasă”, au mai transmis organizatorii.

Programul Concertelor Jazz In The Park, Pe Scene:

VINERI, 1 septembrie

- Hill Stage: JazzQuarters Trio, Andra Botez, Alexandru Andrieș, Fun Lovin’ Criminals

- Backyard Stage: Daykoda, Jan Gunnar Hoff Trio, Theo Croker, Billy Cobham

- Friends Stage: Socol, Wanlov the Kubolor & Văzduh LIVE, Andi Moisescu

- Barn Stage: Podcast, Aldaris, Moss Farai, Blanilla

- Night Stage: Iorga, Nightmares on Wax, Iorga

SÂMBĂTĂ, 2 septembrie

- Hill Stage: Pantaloons, Mork, FUNKorporation, JazzyBIT, Mulatu Astatke

- Backyard Stage: Andrei Irimia, Nani Vazana sings Ladino, The Heliocentrics, Mansur Brown

- Friends Stage: Bogdan Roșca-Zasmencu, DigitaLove, Moss Farai

- Barn Stage: Takeover by MeloMelanj

- Night Stage: UFe, Guts, UFe

DUMINICĂ, 3 septembrie

- Hill Stage: Andrei Petrache Trio, Ada Milea, Mischa Blanos, Camilla George, The Cinematic Orchestra

- Backyard Stage: DSP Orchestra, Klawo,, 7th SENSE, Nani Vazana tribute to Nina Simone

- Friends Stage: Lian, Julian M, Dodo

- Barn Stage: Takeover Sandei by Komiti

- Night Stage: Bully, Nickodemus, Bully

Mai multe informații despre artiști, pe site-ul www.jazzinthepark.ro.

Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival” la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. El a devenit astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 4 ori la aceeași categorie, ultima nominalizare fiind chiar anul trecut.

