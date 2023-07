65.000 de oameni s-au bucurat în weekend de muzica jazz din Parcul Central! Atmosferă incredibilă la Jam Sessions. VIDEO

Klawo din Polonia, JazzQuarters Trio din România și NAUSYQA din Olanda sunt marii câștigători ai Jazz in the Park Competition 2023.

Takuya Curoda în concert și la Jam Session, la Jazz in the Park / Foto: monitorulcj.ro

Trupa Klawo din Polonia este marea câștigătoare a celei de-a șasea ediții a Jazz in the Park Competition, organizată în 30 iunie - 2 iulie, în Parcul Central din Cluj-Napoca. Ei au primit un premiu de 5.000 euro și un contract la festivalul Jazz in the Park 2023, așa că vor putea fi revăzuți pe scenă, în 1-3 septembrie, în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca.

Premiul I - Jazz in the Park Competition / Foto: organizatori

Formată în 2020, formația din Polonia a lansat tot atunci albumul de debut - „Klawo", Coastline Northern Cuts. Piesele lor îmbină mai multe stiluri muzicale de la jazz la funk, hip hop, psihedelic și afrobeat, cu mult spațiu pentru improvizație. Trupa este compusă din Konstanty Kostka (claviaturi, vocal, percuție), Kuba Krzanowski (tobe), Malina Midera (claviaturi, sintetizatoare, percuție), Tomasz Rafalski (claviaturi, sintetizatoare, percuție), Alicja Sobstyl (flaut, vocal), Artur Szalsza (bas, trompetă), Karol Tchórz (trompetă). În cei trei ani de experiență, cei de la Klawo au susținut 23 de concerte și au participat la opt festivaluri.

Locul doi a fost ocupat de trupa românească JazzQuarters Trio care a câștigat 3.000 euro și, de asemenea, invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park. Trupa NAUSYQA din Olanda a câștigat premiul 3, iar premiul pentru cea mai bună compoziție a mers la Andrei Petrache Trio din România, fiecare în valoare de 1.000 de euro. André Breidlid – tobe de la KAU Trio (Belgia), Patricia Marchiș – saxofon de la Marquis Noir (România), Tamás Jurisits – chitară de la Tamás Jurisits Group (Ungaria) și Kristo - multiinstrumental de la Kristo (Belgia) au primit mențiuni pentru cei mai buni muzicieni și câte un premiu în valoare de 500 de euro.

17 formații de jazz din 10 țări

În total, 17 formații de jazz din 10 țări au ajuns în finala concursului internațional de jazz organizat la Cluj, din 212 aplicanți. Trupele au avut șansa nu doar de a performa în fața unui juriu, ci și de interacționa cu un public numeros și de a experienta atmosfera de festival. Concurenții au fost notați pentru calitatea interpretării, coeziunea trupei, interacțiunea cu publicul, respectarea timpilor alocați și originalitatea muzicii de un juriu format din:

- Horea Marc – muzician și stage manager Jazz in the Park;

- Teodor Pop – muzician în trupa Jazzybit;

- Denes Pecsi-Szabo – manager artistic (HU);

- Laura Orian – muzician și organizator de evenimente.

„A fost o imensă plăcere să ne fie atât de greu! Spun acest lucru ca unul care știe exact de unde a început acest concurs. Saltul calitativ al concursului este unul imens. Fără excepție, toate prestațiile live au fost mai bune decât înregistrările în baza cărora a fost făcută selecția finală, iar diversitatea de stiluri pe care am fost puși să o evaluăm a făcut ca totul să fie și mai greu. Doresc să îi încurajez pe toți artiștii care nu au luat premii sau care și-au dorit dar nu au ajuns în acest an la Jazz in the Park Competition să nu considere acest lucru o înfrângere și să continue să își urmeze visul. Anul acesta, a câștigat bucuria de a cânta, de a fi pe scenă. Energia pozitivă a celor de la Klawo a fost cea care până la urmă a făcut (mica) diferență finală. Îi felicit pe absolut toți cei care ne-au pus la treabă și le mulțumesc că ne-au făcut jurizarea mult mai grea decât ne așteptam. Jazz in the Park Competition 2023: CHAPEAU!”, a spus Horea Marc, membru juriu Jazz in the Park Competition.

Spectatori la Jazz in the Park Competition simțindu-se bine / Foto: organizatori

Peste 65.000 de oameni la Jazz in the Park Competition 2023

Pe lângă concertele susținute de finaliști, Jazz in the Park Competition a avut pe scena amenajată în Parcul Central din Cluj-Napoca invitați speciali care au închis serile de eveniment: Mădălina Pavăl & Orchestra, Shay Hazan și celebrul trompetist japonez Takuya Kuroda, un concert în premieră în România. Toți artișii și publicul numeros au transformat concursul internațional într-un mare festival al muzicii jazz.

„A fost un eveniment greu, dar foarte satisfăcător. Acum 5-6 ani nu aș fi crezut că vom reuși să construim în jurul ideii de concurs un festival care să atragă mii de participanți, mai ales în contextul în care toată lumea caută senzaționalul sau „cel mai mare”-ul. Le mulțumesc tuturor celor care au venit la noi pentru muzică. Și sunt foarte mândru de echipa mea, care a evoluat foarte tare. Concursul Jazz in the Park are potențialul de a deveni un adevărat festival al comunității clujene. Dacă acest eveniment care promovează și onorează trupele tinere va avea parte pe viitor de sprijinul și empatia autorităților și a comunității locale, vă promit că orașul nostru va deveni în 5 ani un adevărat reper în industria jazz”, a declarat Alin Vaida, fondator Jazz in the Park Competition.

Atmosferă incredibilă la Jam Sessions

Pe lângă concerte, în Parcul Central din Cluj-Napoca au fost amenajate mai multe zone de activități și relaxare. În spatele clădirii Casino a fost amenajat un Music Lounge unde au avut loc ateliere pentru copii și lecții de chitară, pian și tobe, iar seara, Jam Sessions cu trupele din concurs. Aici atmosfera a fost de-a dreptul incredibilă, în special sâmbătă seara. Muzicienii au reușit să facă un spectacol de neuitat pentru spectatori.

Sâmbătă seara, la Jam Session, s-a alăturat și Takuya Kuroda, invitat special la Jazz in the Park, și a făcut show! Publicul a fost unul numeros. Mulți dintre spectatori au ales să admire muzica chiar de pe podea, până la ora 1:00 noaptea.

Takuya Kuroda la Jam Session / Foto: organizatori

Cei care și-au dorit mai multă relaxare au putut să poposească la cornerul Italian Experience, unde au găsit celebre sortimente de pizza sau chiar și-au preparat propria pizza. În clădirea Casino publicul a putut descoperi Music Gallery, proiectul Jazz in the Park prin care jazzul este prezentat sub forma unei expoziții muzicale. Tot acolo a fost amenajat și un târg de viniluri. La Iarmaroc, un alt cort amenajat în spatele clădirii casino, cei care au ajuns în Parcul Central au putut să descopere și să cumpere produsele celor peste 40 de creatori prezenți la eveniment. Jazz in the Park Competition a deschis publicului și clădirea Departamentului de Pictură a Universității de Artă și Design unde au putut fi văzute expoziții cu lucrările studenților UAD. Cei pasionați de jazz, dar și de adrenalină, au avut parte de mai multă acțiune la panoul de cățărat amenajat în parc.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, o asociație care dezvoltă oameni și comunități prin evenimente culturale. Calendarul din 2023 include două mari evenimente organizate în Cluj-Napoca:

International Jazz in the Park Competition | Parcul Central | 30 iunie – 2 iulie

Jazz in the Park Festival | Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” | 1 - 3 septembrie

CITEȘTE ȘI: