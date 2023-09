AZI începe Jazz in the Park! Ce poți face în prima zi? Muzica nu se oprește până la 4 dimineața!

O nouă ediție vibrantă a festivalului Jazz in the Park începe azi, 1 septembrie, în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca.

Jazz in the Park, atmosferă superbă la ediția din 2022 / Foto: Jazz in the Park

Ediția cu numărul 11 a festivalului Jazz in the Park începe vineri, 1 septembrie, în Parcul Etnografic „Romului Vuia” din Cluj-Napoca, unde în jur de 5.000 de participanți sunt așteptați în fiecare zi.

În perioada 1 - 3 septembrie, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca se transformă într-o lume vibrantă și plină de ritmuri. Accesul în festival se va face pe la intrarea principală în Parcul Etnografic, începând cuora 14, în fiecare zi. Ultimul concert programat în fiecare dintre zile se va încheia la 23.45.

Timp de trei zile, peste 35 de trupe și artiști din peste 15 țări vor concerta pe cele cinci scene ale festivalului. După terminarea concertelor, de la ora 23:30, iubitorii de muzică se pot îndrepta spre Night Stage unde concertele și dansul țin până la ora 04:00.

„Întâlnirile pe prispă” revin la Jazz in the Park și în acest an, după succesul primei ediții de anul trecut. Discuțiile se vor purta tot în jurul muzicii și se vor aborda teme precum viitorul educației muzicale, rolul muzicii în societate și relația dintre inteligența artificială și creația muzicală. De asemenea, vor avea loc sesiuni de meet&greet cu trupe și artiști din festival.

Line-up Jazz in the Park 2022 / Foto: organizatori

Jazz in the Park 2023. Programul primei zile de festival

VINERI, 1 septembrie

Programul concertelor din prima zi de Jazz in the Park:

Hill Stage: JazzQuarters Trio, Andra Botez, Alexandru Andrieș, Fun Lovin’ Criminals

Backyard Stage by BRD: Daykoda, Jan Gunnar Hoff Trio, Theo Croker, Billy Cobham

Friends Stage by DIGI: Socol, Wanlov the Kubolor & Văzduh LIVE, Andi Moisescu

Barn Stage by IQOS: Podcast, Aldaris, Moss Farai, Blanilla

Night Stage: Iorga, Nightmares on Wax, Iorga

Program scene Jazz in the Park 2023 / Foto: organizatori

Întâlniri pe prispă în prima zi de Jazz in the Park:

16:45 - 17:45 - Care este viitorul educației muzicale, cu Romeo Cozma (profesor la Universitatea din Iași, catedra Jazz și Muzică Ușoară) și Dima Belinski (pianist și compozitor); moderator: Horia Ghibuțiu (director editorial al A.G. Radio Holding)

18:00 - 19:00 - Meet&Greet: Fun Lovin’ Criminals; moderator: Alin Vaida (fondator Jazz in the Park)

Program „Întâlniri pe prispă” la Jazz in the Park / Foto: organizatori

Ce poți face pe lângă concerte?

Pe lângă concerte, în incinta festivalului va exista un hotspot cultural în care vor exista ateliere de muzică, unde publicul va putea învăța să cânte la chitară, pian și tobe. Nici în acest an nu lipsește târgul de viniluri și de sisteme audio ale producătorilor autohtoni. De asemenea, la Jazz in the Park 2023 se amenajează un loc de joacă cu simulatoare muzicale amuzante, o piață gourmet cu produse tradiționale românești, precum și o curte cu vinuri, o curte cu ateliere de gin, un atelier de pizza și multe altele.

Vor exista și două zone în festival dedicate celor mici, iar copiii vor putea participa la ateliere de muzică în Music Lounge.

Publicul va mai putea să înregistreze cele mai frumoase momente trăite la festival și să le revadă apoi în People's Aftermovie. Conceptul se bazează pe implicarea activă a publicului, oferindu-le posibilitatea de a fi și ei creatori de conținut și de a-și documenta propriile experiențe.

Totodată, una din casele Parcului Etnografic va fi transformată temporar într-o cameră de audiție, dotată cu echipamente Hi-Fi de ultimă generație. În cele din urmă, cei care doresc vor putea să facă și tururi ghidate în Parcul Etnografic, dar există și alte surprize care vă așteaptă la festival.

Hartă Jazz in the Park 2023 / Foto: organizatori

Important de știut la Jazz in the Park 2023

Organizatorii asigură că la Jazz in the Park nu se amestecă sunetul de la scene: „Fiecare artist este tratat cu egală importanță”.

De asemenea, în festival nu se fumează decât în locurile special amenajate și semnalizate, pentru a proteja obiectele de patrimoniu ale parcului. Mai multe detalii se găsesc în regulamentul festivalului.

Organizatorii îi sfătuiesc pe participanți să vină la festival cu transportul în comun sau cu taxi. Cu sprijinul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, numărul curselor pe linia 37 (cu stație în Tetarom 1) vor fi dublate de la una, la două pe oră, iar programul acestor curse va fi prelungit până la ora 00:30. Cei care doresc totuși să vină cu mașina personală pot să folosească gratuit, în limita locurilor disponibile, parcarea de la Tetarom 1, din vecinătatea Parcului Etnografic.

Copiii cu vârsta de până la 14 ani au acces gratuit în festival, cu condiția să fie însoțiți de un adult. Jazz in the Park este un eveniment pet friendly, așa că accesul cu animale de companie este permis.

