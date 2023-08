Un tânăr mutat la Cluj, mesaj după ce a fost amendat pentru că a băut bere în parc: „Îmi cer scuze pentru comportamentul de la coada vacii”

Un tânăr mutat din Moldova în județul Cluj a scris un mesaj inedit după ce a fost amendat pentru că a băut bere în parc. El spune că se simte „mai educat” și că așa a aflat că nu este permis să consumi băuturi alcoolice pe spațiu public.

Un tânăr a scris un mesaj inedit după ce a fost amendat pentru că a băut bere pe o bancă din Florești / Foto: depositphotos.com

Un tânăr care s-a mutat la Cluj a povestit pe un grup de Facebook o experiență pe care a avut-o într-un parc din Florești. Membrii grupului l-au felicitat pe băiat pentru modul inedit în care a descris întâmplarea și i-au spus că ar trebui să se apuce de scris.

Textul său a adunat și o grămadă de râsete. Tânărul a povestit că a fost amendat de Poliția Locală fiindcă a băut bere într-un parc din Florești și și-a cerut scuze pentru „eventualul comportament de la coada vacii”. El a spus că nu știa că nu este permis consumul băuturilor alcoolice în spațiul public și că se simte „mai educat” după acest incident:

„Vă mulțumesc că m-ați adoptat! Stimați cetățeni, este o mare onoare pentru mine să trăiesc aici, după dealul Feleacului, în inima Ardealului, în cea mai mare așezare rurală din a noastră dulce patrie.

Vă mulțumesc că îmi arătați ce înseamnă civilizația și ce înseamnă cu adevărat acest «e altceva la Cluj». Vorbesc cu drag despre experiențele mele de aici oricui și despre asta este și acest text, iar ca scop secundar ar fi ca nimeni să nu mai aibă parte de experiențe similare aici sau oriunde altundeva pe mirificele plaiuri românești.

A fost o zi frumoasă în Florești: am fost la muncă, am întâlnit oameni de toate felurile acolo, am râs, am trăit și m-am bucurat că la finalul zilei am făcut și 59 de lei ciubuc. Ce am făcut cu cei 59 lei ciubuc? Nu mergi la restaurant cu banii ăștia în zilele noastre, așa că mi-am luat iubita parteneră de viață de mână, am intrat la Penny și am luat două beri (9 lei), apoi am fost și am luat o pizza la pachet (32 lei + 3 lei am lăsat și eu ciubuc), apoi ne-am așezat frumos pe o bancă cu un superb apus în spatele nostru și am râs, am mai mușcat din felia de pizza, am mai luat o gură de bere, ne-am simțit tineri și frumoși, îndrăgostiți și plini de viață. O extraordinară experiență, atât prin simplitatea ei, cât și prin cele câteva zâmbete pline ce le-am primit din partea dumneavoastră, pentru care vă mulțumim amândoi și care au contat pentru noi mai mult decât poate că vă puteți imagina.

Mă simt tânăr, cu viitorul în față, iubit, bucuros că trăiesc într-un mediu în plină dezvoltare și mai ales mă simt mai educat decât azi dimineață căci prin prisma amenzii pe care am luat-o astăzi pentru consum de băuturi alcoolice pe domeniu public am aflat și eu că acest lucru nu este permis. Mulțumesc așadar pe această cale și Poliției Locale Florești față de care îmi și cer scuze pentru eventualul comportament de la coada vacii. Doamne Ajută la @toată lumea și nu beți pe stradă!”, a scris tânărul moldovean într-o postare pe grupul de Facebook „Trăiesc în Florești - Cluj”.

Câteva dintre comentariile internauților au fost următoarele:

Felicitări pentru modul în care ați scris postarea! Nu îmi amintesc să fi citit ceva asemanator pe grup (haha). Nu știu cu ce vă ocupați în viața de zi cu zi, dar, așa cum a mai scris cineva, ar trebui să vă apucați (și) de scris!

Omule, am o sugestie pentru dumneata: apucă-te de scris că o faci foarte bine

În timp ce citeam parcă mă simțeam pe timpurile lui Ion Creangă… când am ajuns la paragraful cu poliția m-am trezit la realitate! Trist… hai noroc!

Haz de necaz… dar aveți talent la scris... am râs copios

Îți sugerez să te apuci de scris și să câștigi de pe urma talentului. Lucrez în industria cărții și satira se vinde foarte bine.

