Festivalul Jazz in the Park se întoarce în Parcul Central. Organizatori: „An nou, obiective noi”

Jazz in the Park începe anul 2023 în forță, iar organizatorii festivalului au venit cu o veste bună pentru fani și anume: The International Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central.

Jazz in the Park începe anul 2023 în forță/ Foto: Jazz in the Park - Facebook

Festivalul Jazz in the Park începe anul 2023 cu o veste bună.

Organizatorii au anunțat pe pagina oficială de Facebook că în acest an vor reveni în Parcul Central din Cluj-Napoca.

În perioada 30 iunie - 2 iulie, în Parcul Central din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc International Jazz in the Park Competition. Timp de trei zile, artiști din întreaga lume vor anima orașul.

Accesul va fi gratuit.

„An nou, obiective noi. Obiective pe care vrem să vi le spunem și vouă, ca să ne aranjăm calendarele de pe acum.

Reflectând la tot trecutul nostru și evoluția noastră ca festival, ne-am dat seama că e bine să te schimbi, dar e și mai bine să iei lucrurile faine pe care le-ai făcut în trecut și să le îmbunătățești. Așa că, anul ăsta ne-am decis să îmbunătățim un proiect din trecut, dar totuși să nu renunțăm la cele care au avut continuitate.

O pandemie și o relocare mai târziu, ne-am decis să ne întoarcem din nou ȘI în Parcul Central. Locul care ne-a consacrat, în care am crescut 7 ani de zile, și pe care l-am redat întregii comunități clujene cu fiecare ediție. Ne întoarcem cu un concept pe care l-am mai avut în alți ani, dar pe care îl ducem la un alt nivel: International Jazz in the Park Competition. Și ne dorim să fie unul dintre cele mai tari concursuri internaționale din Europa cu un format mai bun: trei zile de competiție cu trupe tinere din întreaga lume, premii pe măsură, trei headlineri care vor închide fiecare seară și multe activități care să aducă the old spirit of Jazz in the Park din nou în centrul orașului, toate cu acces gratuit”, au transmis organizatorii Jazz in the Park.

De asemenea, tot în anul 2023, Jazz in The Park se întoarce și în Parcul Etnografic în perioada 1 - 3 septembrie, iar abonamentele pot fi cumpărate de AICI.

Jazz in the Park, câștigătorul Best Small Festival din 2019

Jazz in the Park se află acum între finaliștii competiției Best Small Festival. Jazz in the Park a adus în 2021 aproape 17.500 de persoane în fața celor cinci scene din festival, transformând astfel Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca în kilometrul 0 al jazzului din România. Lineup-ul eclectic al festivalului i-a avut drept capete de afiș pe The Comet is Coming, Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Dhafer Youssef: Digital Africa, Yussef Dayes și Roberto Fonseca Trio, cărora li se alătură Amadou&Mariam, Erik Truffaz Quartet, Skalpel, Teodora Enache-Brody, Mircea Tiberian Trio, Shay Hazan, Elena Mîndru Quartet, Luiza Zan Trio, London Afrobeat Collective, Anna Hauss, Mădălina Pavăl Orchestra și mulți alții. Recordul de audiență a fost deținut de concertul lui Asaf Avidan, care a adunat sâmbătă, în fața scenei, peste 5.000 de persoane. Tot ziua de sâmbătă a adus și o surpriză pentru organizatori prin prezența în festival a fostului președinte al României Emil Constantinescu, care s-a dovedit un fan al artistului Avishai Cohen, al cărui concert l-a urmărit.

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan fondat în 2013 și care a adus până acum la Cluj peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen.

Pe scenele lui au concertat artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra.

În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul Europe’s Best Small Festival la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment.

