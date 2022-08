Jazz in the Park, festivalul din Cluj la care poți asculta artiști de talie mondială într-o biserică din secolul 18

În acest an, la Jazz in the Park, festivalierii vor putea asculta muzică și într-una dintre bisericile aflate în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj, construită în secolul 18.

Biserica lui Horea, care a fost construită în satul Cizer (Sălaj), în 1773, aflată în Parcul Etnografic din Cluj / Foto: Consiliul Județean Cluj - Facebook

În afara concertelor de pe cele cinci scene din parc, muzica va fi prezentă şi într-una din bisericile parcului cu ocazia festivalului Jazz in the Park.

Este vorba de Biserica lui Horea, care a fost construită în satul Cizer (Sălaj), în 1773, de o echipă de dulgheri îndrumată de cel ce avea să devină conducătorul răscoalei din 1784 și prezentă acum în Parcul Etnografic

„Interiorul acesteia va fi transformat de către Nagarro în cameră de audiţii sub numele Listening Church, unde se vor putea testa diferite sisteme audio marca Acoustic Density. Muzica va sta şi în centrul Întâlnirilor pe prispă, seria de dezbateri susţinută de Accesa şi care va aduna la un loc artişti, producători de sisteme audio, jurnalişti, psihologi şi organizatori de evenimente. Ei vor discuta despre cum ne ajută muzica în situaţii de criză, despre cum poate schimba jazzul o comunitate sau cum se mai ascultă muzică azi, dacă mai există jurnalism cultural în România şi încotro se îndreaptă industria evenimentelor după doi ani de pandemie”, se arată într-un comunicat.

De asemenea, gospodăriile parcului vor fi animate de tot felul de activităţi.

„O parte dintre acestea sunt gândite, cum este şi firesc, în jurul muzicii. Astfel, pasionaţii de viniluri îşi vor putea întregi colecţiile dacă vor da o raită prin târgul de viniluri, iar cei care vor dori să înveţe să bată la tobe sau să cânte la diferite instrumente vor putea să participe la lecţiile de muzică prin Music Hub. Înscrierile se fac la faţa locului, iar lecţiile vor dura câte o jumătate de oră”, spun organizatorii.

Peste 50 de trupe vor concerta la festival

Festivalul îşi va deschide porţile pentru public joi, de la ora 17:00, concertele din prima zi urmând să înceapă de la ora 18:00.

„Vineri, 2 septembrie, se va putea intra în festival de la ora 16:00, iar sâmbătă, 3 septembrie, şi duminică, 4 septembrie, de la ora 14:00. În toate cele patru zile de festival, concertele se vor încheia la ora 23:00, publicul fiind rugat să părăsească apoi perimetrul Parcului Etnografic. Cei care vor dori să petreacă până mai târziu o vor putea face participând la jam sessions şi concertele care vor avea loc pe Night Stage, scenă situată în exterior, în imediata apropiere a intrării laterale în Parc”, precizează organizatorii.

Peste 50 de trupe vor concerta la ediţia a X-a a Festivalului Jazz in the Park, care se va desfăşura în perioada 1-4 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

„Ediţia aniversară Jazz in the Park, festival deţinător al titlului Europe's Best Small Festival, începe joi 1 septembrie, în Parcul Etnografic «Romulus Vuia» din Cluj-Napoca. Pe parcursul celor patru zile de festival, gospodăriile şi colinele celui mai vechi muzeu în aer liber din România se vor transforma în scene de jazz şi world music. Line-up-ul eclectic şi vibrant îi are drept capete de afiş pe The Comet is Coming, Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Dhafer Youssef: Digital Africa, Yussef Dayes, Roberto Fonseca Trio, cărora li se alătură Amadou&Mariam, Erik Truffaz Quartet, Skalpel, Teodora Enache-Brody, Mircea Tiberian Trio, Shay Hazan, Elena Mândru Quartet, Luiza Zân Trio, London Afrobeat Collective, Anna Hauss, Mădălina Pavăl Orchestră şi mulţi alţii. Cele 52 de trupe vor concerta după următorul program: https://www.jazzinthepark.ro/program-2022/”, se arată în comunicat.

Articol de Carmen Lucuț.

