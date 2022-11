Jazz in The Park și Electric Castle, nominalizate la European Festival Awards 2022

Două festivaluri de muzică din Cluj-Napoca au fost nominalizate la European Festival Awards 2022. Câștigătorii vor fi anunțați în 18 ianuarie 2023.

Două festivaluri de muzică din Cluj-Napoca au fost nominalizate la European Festival Awards 2022/ FOTO 1: Jazz in The Park/Facebook, FOTO 2: Electric Castle/Facebook

Electric Castle și Jazz in The Park au fost nominalizate la European Festival Awards 2022.

Cele două categorii la care sunt nominalizate sunt:

Best Major Festival – Electric Castle

Best Small Festival – Jazz in the Park

Votul se închide pe data de 7 decembrie, iar cei interesați pot vota AICI.

Aproape 300.000 de persoane au participat anul acesta la Electric Castle

5 zile de festival, 10 scene, 300 de artiști și peste 272.000 de participanți: așa arată bilanțul final al celei de-a 8-a ediții Electric Castle.

Ediția cu cel mai divers line-up s-a întors în 2022 acasă, pe domeniul Banffy din Bonțida, și a demonstrat, pentru încă o dată, că nu există granițe reale atunci când muzica devine limbajul nostru comun.

A fost nevoie de 500 de tiruri de materiale, peste 350 de containere, 23.000 de metri pătrați de corturi și peste 150 de Km de cabluri de rețea pentru ca ediția din acest an să prindă contur. De buna ei desfășurare s-a ocupat o echipă de 2500 de oameni, din care au făcut parte 850 de voluntari.

Gorillaz, producția cea mai complexă din programul festivalului, a adus pe aceeași scenă 16 artiști, însoțiți la Bonțida de o echipă tehnică de 40 de oameni. Doar pentru a acoperi nevoile tehnice ale acestora, pe scenă a fost nevoie de peste 10 tone de echipament de show dedicate.

Cele 5 zile de festival le-au readus spectatorilor experiența autentică #EC, cu petreceri fără întrerupere și trupe care au făcut istorie, invitate în premieră în România. Pentru a o savura pe deplin, 15.000 de participanți au devenit cetățeni ai Electric Village - campingul amenajat de organizatori în proximitatea festivalului, iar alți 10.000 de oameni s-au cazat în casele și curțile sătenilor din Bonțida. Peste 15.000 de oameni au văzut #EC8 de la înălțime și au surprins imagini spectaculoase din Royal Wheel, iar alți 10.000 de participanți s-au distrat în bumper cars și în carusel. Zecile de activități oferite in festival au fost testate, zi de zi, de zeci de mii de oameni.

Îndrăgitul festival Electric Castle va avea loc în perioada 19– 23 iulie 2023, pe domeniul Banffy din Bonțida, după cum ne-am obișnuit deja, au anunțat organizatorii.

Jazz in The Park, câștigătorul Best Small Festival din 2019

Jazz in The Park este nominalizat la Best Small Festival. Jazz in the Park a adus aproape 17.500 de persoane în fața celor cinci scene din festival, transformând astfel Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca în kilometrul 0 al jazzului din România.Lineup-ul eclectic al festivalului i-a avut drept capete de afiș pe The Comet is Coming, Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Dhafer Youssef: Digital Africa, Yussef Dayes și Roberto Fonseca Trio, cărora li se alătură Amadou&Mariam, Erik Truffaz Quartet, Skalpel, Teodora Enache-Brody, Mircea Tiberian Trio, Shay Hazan, Elena Mîndru Quartet, Luiza Zan Trio, London Afrobeat Collective, Anna Hauss, Mădălina Pavăl Orchestra și mulți alții. Recordul de audiență a fost deținut de concertul lui Asaf Avidan, care a adunat sâmbătă, în fața scenei, peste 5.000 de persoane. Tot ziua de sâmbătă a adus și o surpriză pentru organizatori prin prezența în festival a fostului președinte al României Emil Constantinescu, care s-a dovedit un fan al artistului Avishai Cohen, al cărui concert l-a urmărit.

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan fondat în 2013 și care a adus până acum la Cluj peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen.

Pe scenele lui au concertat artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra.

În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul Europe’s Best Small Festival la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment.

În anul 2023, Jazz in The Park se întoarce în perioada 1 - 3 septembrie.

