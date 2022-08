Andi Daiszler a devenit membru în conducerea International Light Festivals Organisation

Andi daiszler, fondatorul Lights On Romania, a fost ales membru în conducerea International Light Festivals Organisation.

Andi Daiszler a devenit membru în conducerea International Light Festivals Organisation / Foto: Lights On Romania - Facebook





Anunțul a fost făcut pe pagina festivalului de lumini Lights On Romania:

„Colegul nostru Andi Daiszler, fondatorul Lights On Romania, a fost ales membru în board-ul International Light Festivals Organisation, așa că vor mai tot veni vești din direcția aia. Îi ținem pumnii pe toate flancurile!”

International Light Festivals Organisation (ILO) este o rețea mondială de organizatori de evenimente dedicate lumini și experți în domeniu. „Astfel s-a creat un context perfect pentru specialiști din toată lumea, în care aceștia să împărtășească din expertiza, inspirația și cunoștințele pe care le au cu privire la acest domeniu, creând o platformă mondială pentru coproducție, cercetare și comunicare”, se arată pe site-ul Lights On Romania.

Lights On este un festival de instalații de lumină (light-art) care are loc în fiecare an. Instalațiile artistice de lumină sunt folosite pentru a ajuta oamenii să descopere locuri incredibile ale orașului, prin intermediul instalațiilor sculpturale plasate în spații deschise. Prin intermediul acestui festival, organizatorii conectează oamenii cu arta contemporană.

Andi Daiszler, în board-ul ILO

Board-ul de conducere ILO este acum format din 11 persoane care răspund în fața celor peste 70 de membri. ILO caută să creeze punți de explorare între toate festivalurile membre sau partenere, publicul larg, autorități, artiști sau experți în domeniul luminii (proiecții, mapping sau instalații structurale) în beneficiul tuturor.

Festivalurile de lumină oferă publicului o combinație reușită între artă, design, tehnologie și divertisment, creând astfel o unealtă perfectă pentru creionarea și creșterea notorietății orașelor și nu numai.

Acum, din acest board face parte și clujeanul Andi Daiszler, care este nerăbdător să lanseze noi proiecte fascinante: „Sunt mega fericit de votul și încrederea colegilor din ILO și abia aștept să putem lansa noi proiecte fascinante împreună. ILO înseamnă cea mai mare comunitate de organizatori de festivaluri de lumină din lume și e o mare reușită că azi avem un rol mai activ aici”, a transmis Andi Daiszler, fondatorul Lights On Romania.

Lights On Romania face parte din rețeaua mondială a ILO încă din anul 2019, fiind în continuare singurul festival de lumină parte a acestei structuri. Alături de Lights On Romania se află câteva dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri de lumină ale planetei precum Fete des Lumiere Lyon, Glow Eindhoven, Amsterdam Light Festival, Light Night Leeds, Fjord Oslo sau Canary Wharf Winter Lights și alte peste 70 de evenimente de pe întreg globul.

