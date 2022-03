Instalația Lights ON „Pământul” a reușit să strângă peste 40.000 de lei în sprijinul refugiaților din Ucraina

„Pământul” a strâns peste 40.000 de lei pentru refugiații din Ucraina. Instalația Lights On a fost expusă timp de două zile la Grădina Botanică din Cluj-Napoca, în scop caritabil. Banii vor fi virați către Asociația O masă caldă.

Instalația Lights ON „Pământul” a reușit să strângă peste 40.000 de lei în sprijinul refugiaților din Ucraina/ Sursă foto: monitorulcj.ro

Planeta Pământ a adus în acest weekend solidaritatea la cote maxime. Asociația Daisler și partenerii săi au reușit să strângă 40.051 de lei la Cluj-Napoca, prin expunerea instalației de lumină aparținând britanicului Luke Jerram. Toți banii vor ajunge la asociația O Masă Caldă, cea care gestionează centrul de refugiați din gara clujeană.

Timp de două zile Gaia, spectaculoasa lucrare ce „înfățișează” Pământul, a generat emoții și fapte bune în Grădina Botanică din Cluj. Veniturile din cele două zile de expoziție vor contribui la susținerea refugiaților, în condițiile în care cifrele de până acum ne arată că peste 3,8 milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească țara de la debutul invaziei ruse. Banii vor fi transferați către Asociația O Masă Caldă, ajutând astfel la susținerea centrului de refugiați aflați în tranzit în Gara CFR Cluj-Napoca.

„Cheltuielile noastre din această perioadă s-au triplat. Avem stocuri de alimente pe care trebuie să le asigurăm zilnic, întrucât în gară ajung zilnic sute de refugiați. Noi îi ajutăm cu oferirea unei mese calde, dar și cu pachete pentru drum. Pentru asta avem mare nevoie de donații, avem nevoie ca bugetul nostru să fie susținut. Ce însemna O Masă Caldă în ultimii nouă ani a căpătat acum o cu totul altă dimensiune”, spune George Jiglău, reprezentantul O Masă Caldă.

Lights On România a adus lumină în vremuri de criză. A oferit o gură de aer proaspăt într-o perioadă în care grijile sunt tot mai prezente și, mai mult de atât, a reușit să aducă împreună comunitatea pentru a fi alături de cei care au cu adevărat nevoie. Fiecare donație făcută de către clujeni va reprezenta un real sprijin.

„Am fost impresionați de solidaritatea clujenilor și ne-am bucurat să vedem că rezonează cu o cauză atât de sensibilă. Am reușit să demonstrăm că împreună avem o putere nemărginită! De asemenea, am fost bucuroși că am putut aduce o rază de speranță prin expunerea lucrării impresionante a lui Luke Jerram, o lucrare care ne îndeamnă la reconectare și la identificarea unor perspective noi”, a declarat Andi Daiszler, inițiatorul proiectului Lights On România și președintele Asociației Daisler.

Scopul acestei instalații este de a ne aminti cât de frumoasă este planeta noastră, dar și cât de fragilă este, în același timp. Este vorba despre o reproducere detaliată și spectaculoasă a planetei Pământ, după imagini NASA. Lucrarea are un diametru de 7 metri, și o scară de 1 la 1.8 milioane, astfel că fiecărui centimetru de pe suprafața ei îi corespund 18 kilometri din suprafața Terrei.

Despre Lights On

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante intersectoriale.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional, precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină al lumii.

Festivalul este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite.

