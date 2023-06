Geoffrey Rush, câștigătorul unui premiu Oscar, întâlnire cu fanii la TIFF: „Curățenia săptămânală mă omoară când vine vorba de statuete”

Geoffrey Rush, câștigătorul unui premiu Oscar și a două Globuri de Aur, plus numeroase alte premii, a vorbit la Cluj-Napoca despre cariera lui în teatru și film, ce înseamnă pentru el celebritatea și cum a fost să joace în „Pirații din Caraibe” alături de Johnny Deep și în „The King’s Speech” cu Colin Firth.

Actorul Geoffrey Rush, alături de Mihai Chirilov la un masterclass susținut la Cluj-Napoca. Foto: monitorulcj.ro

Actorul australian Geoffrey Rush este invitatul special al TIFF-ului. Cariera lui de peste 40 de ani va fi celebrată la Cluj-Napoca, unde Geoffrey Rush va fi omagiat cu Premiul pentru Întreaga Activitate.

„Tuturor ne-ar plăcea să fim Bugs Bunny, de fapt suntem Daffy Duck”

El a susțiut, vineri, un masterclass la Cluj-Napoca alături de directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov, unde s-a întâlnit și a răspuns întrebărilor fanilor. El a deschis sesiunea de întrebări cu o glumă legată de personajele desenului animat Bugs Bunny.

„Directorul Chuch Jones a creat în anii ’50 «What’s Opera, Doc», unde Elmer Fudd și Bugs Bunny sunt implicați dar, de data aceasta este vorba despre operă. Și el a spus că Bugs Bunny ne-ar plăcea tuturor să fim, Daffy Duck este probabil cine suntem cu toții. Nu mă pot gândi la o afirmație mai adâncă și filosofică despre fiecare aspect al umanității. Întotdeauna, Daffy se strecoară în gândirea mea când aleg vreun rol”, a spus celebrul actor.

„Nu vrei să vezi un Hamlet emo”

Geoffrey Rush, cunoscut în special pentru rolurile sala excentrice atât în filme și seriale, cât și în spectacole de teatru, este unul dintre cei mai aclamați actori australieni.

„Multă lume mă caracterizează că joc personaje excentrice. Nu cred că acest cuvânt «excentric» are conotații negative, excentric e probabil mai mult o evaluare psihiatrică, dar dacă ne referim la povestitorul clasic tind să cred că îmi plac personajele extreme. Nu vrei să vezi un Hamlet emo (curentul emo, stil de muzică rock – n.r). Scena este o platformă în care se poate întâmpla un act artistic, cea mai mare parte este în imaginația unui scriitor ori în imaginația interpretului emoționând imaginația a 100 de oameni”, a mai spus Rush.

Actorul Geoffrey Rush și-a arătat tricoul cu biscuți, special pentru întâlnirea cu publicul de la Cluj. Foto: monitorulcj.ro

Întrebat cum comentează fraza „pe ecran, nu-ți poți pierzi simpatia pentru Geoffrey Rush nici atunci când face lucruri îngrozitoare”, actorul a spus: „Cred că totul ține de modul în care spui povestea, dacă nu evoci empatie, fiecare din mulțime trebuie să se regăsească”.

Cariera sa „a explodat” când se lupta cu anxietatea

Cariera lui în cinema a explodat literalmente cu rolul lui David Helgott – pianistul atins de geniu care suferă de o cădere nervoasă devastatoare, dar reușește să se salveze – din „Strălucire” („Shine”, regia Scott Hicks, 1996). Filmul i-a adus recunoșterea globală, un premiu Oscar și numeroase alte distincții de top.

Întrebat cum a făcut față celebrității peste noapte odată cu filmul „Shine” și cu avalanșa de premii, Geoffrey Rush a spus că „în acel punct, în mintea mea, eram deja faimos”.

„În 1992 am citit scenariul filmului «Shine», dar abia în 1995 ne-am apucat de filmat. A fost un film cu buget redus. Am lucram în teatru din 1979 până în 1991, aveam o reputație, nu voiam să joc roluri de eroi în operele lui Shakespeare. Aveam o satisfacție pentru că mi-am construit acest repertoriu. Apoi am lovit un zid de cărămidă, am mers într-un turneu extins de aproximativ 2 ani cu piesa de teatru «The Importance of Being Earnest» de Oscar Wilde. A început să mă cuprindă anxietatea, la acea vreme s-a născut fiica mea și am zis că îmi lua timp liber. Puțin mai târziu în acel an, scenariul filmului «Shine» a ajuns în posesia mea. M-am oprit din lucrat vreo trei ani. Când am citit scenariul, mi-am dat seama că e un film dramatic și am avut trei ani să îl pregătesc. Ulterior, a venit un investitor din Danemarca și a finanțat acest film pentru că mă văzuse în rolul lui Horațio în opera «Hamlet», nu Hamlet însuși, ci Horațio, ceea ce eu numesc acest rol «domnișoara de onoare». Dar nu știam ce călătorie avea să fiex”, a spus, la Cluj-Napoca, Geoffrey Rush.

Actorul Geoffrey Rush a discutat cu Mihai Chirilov și cu fanii mai bine de o oră. Foto: monitorulcj.ro

Actoria, aventura vieții

„Probabil că în 1992 am jucat ultima dată teatru. Atunci m-a cuprins anxietatea și m-am retras din lumina reflectoarelor. Și apoi am așteptat după ce am citit scenariul la «Shine». Anxietatea m-a cuprins într-o noapte în timp ce mă aflam în turneu cu «The Importance of Being Earnest». Am văzut semnul de ieșire și am plecat din teatru. Am pierdut contactul cu ce făceam și aveam nevoie să îmi revin. L-am jucat apoi pe Horațio, testam apele. Dar «Shine» a fost proiectat la Sundance și de aici a început tot. Eram în vizită la New York pentru o conferință de presă, am ieșit la o țigară în fața unui restaurant și un bărbat se apropie de mine și îmi spune că i-a plăcut filmul. Și mă gândeam de unde m-a recunoscut, sunt doar un actor din Sidney. Atunci mi-am zis că nu am nimic de pierdut, poate fi aventura vieții mele”, a mai spus celebrul actor.

„E greu să cureți statuetele”

Actorul a povestit că nu știe câte statuete are acasă, dar că „îl omoară” să facă curat printre ele. Rush a povestit că printre statuete ține și figura Căpitanului Barbossa făcut din lego și primit de la o tânără chinezoaică.

„În Australia, dacă ești sportiv de elită, ai parte de adulație. Actorii nu au parte de așa ceva sau doar într-o mică măsură. Pe de altă parte, nu e rău să ai numele alături de Helen Mirren sau Al Pacino, nu dăunează să fii în mulțime cu asemenea actori sau din când în când să spui «tu știi cu cine vorbești?». Este curățenia săptămânală care mă omoară când vine vorba de statuete. Este atât de enervant. Trebuie să găsești pânza potrivită. Am primit și premiul australianul anului, este o onoare civică. Și cel mai bun lucru a fost că o tânără chinezoiacă, de meserie inginer, de asemenea premiată, am mers împreună în turneu prin Australia și mi-a dat un cadou, Căpitanul Barbossa din lego. Îl păstrez lângă statueta Oscar și restul premiilor”, a mai spus actorul.

Cum îți alege rolurile

„Pentru mine, când aleg un rol, cel mai important este scenariul. La «Pirații din Caraibe» scenariul a fost foarte bun. Scenariștii i-au dat Căpitanului Hector Barbossa replici grozave. Mi-a plăcut foarte mult și când am învățat să când la pian pentru «Shine». Îmi plac sarcinile. Sarcinile sunt o mare parte din caracter”, a conchis actorul.

Carieră de peste 40 de ani

Cariera lui de peste 40 de ani, care cuprinde roluri în câteva dintre cele mai apreciate filme ale ultimelor decenii, dar și seria fantasy „Pirații din Caraibe” va fi celebrată la Cluj-Napoca, unde Geoffrey Rush va fi omagiat cu Premiul pentru Întreaga Activitate.

„Strălucire” va avea o proiecție specială, vineri de la ora 19, la Casa de Cultură a Studenților, în prezența actorului.

Cu o aparentă predilecție pentru interpretarea figurilor istorice, Geoffrey Rush a mai fost nominalizat la Oscar pentru trei astfel de personaje: Philip Henslowe, managerul de teatru înglodat în datorii din „Shakespeare îndrăgostit” (1999); Marchizul de Sade în drama biografică „Quills” (2000) și Lionel Logue, logopedul care l-a ajutat pe Regele George al VI-lea cu problemele sale de vorbire în „Discursul Regelui” („The King’s Speech”, 2010).

Rush a obținut premiul Emmy pentru rolul protagonistului din „The Life and Death of Peter Sellers” (2004), o adaptare a cărții lui Roger Lewis despre viața actorului cunoscut din comedia iconică „Petrecerea” și pentru interpretarea inspectorului Clouseau în seria „Pantera Roz”. A câștigat și un premiu Tony în 2009 jucându-l pe monarhul muribund Berenger I din piesa absurd a dramaturgului de origine română Eugen Ionesco, „Regele Moare” – atingând astfel recunoașterea supreme cu care se poate mândri un actor, așa numita Triple Crown of Acting (Oscar-Emmy-Tony). Este unul dintre cei doar 9 actori din lume (alături de Al Pacino și Jeremy Irons) care au reușit acest hat-trick, galleria lui de premii incluzând totodată două Globuri de Aur și trei premii Bafta.

Geoffrey Rush face parte și din universul „Piraților din Caraibe”. Căpitanul Hector Barbossa, personajul interpretat de australian, apare în toate filmele seriei, fiind dușmanul lui Jack Sparrow (Johnny Deep).

Actorul va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Închidere TIFF, care va avea loc în 17 iunie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: