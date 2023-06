Timothy Spall la TIFF: „Când termini un rol, crezi că e sfârșitul carierei. N-aș juca niciodată într-o telenovelă, i-am spus soției să mă împuște”

Actorul britanic Timothy Spall, cunoscut noilor generații de spectatori datorită rolului vrăjitorului Peter Pettigrew din seria „Harry Potter", s-a întâlnit, sâmbătă, cu fanii și a susținut un masterclass.

Dialog între Timothy Spall și Mihai Chirilov.

Actorul britanic Timothy Spall a fost unul dintre invitații speciali ai TIFF.22. Acesta a urcat vineri pe scena din Piața Unirii unde a primit Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere a festivalului.

„Într-o epocă presărată din plin cu paranoie și anxietate, o comedie precum Confort Nordic abordează teme profunde, într-un mod amuzant”, a spus Spall despre filmul pe care l-a văzut, în premieră, la Gala de deschidere TIFF, alături de cei 3000 de spectatori prezenți. „Rolul meu ca actor este să servesc personajul. Dacă o fac cât mai bine, rolul mă va servi la rândul lui, pentru tot ce va aduce în cariera mea”.

Sâmbătă dimineața a răspuns întrebărilor fanilor într-un masterclass susținut alături de directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov. Masterclass-ul găzduit, sâmbătă, de TIFF i-a permis celebrului actor să treacă prin experiența unor roluri memorabile pe care le-a creat de-a lungul timpului, despre pasiunea lui pentru bărci care i-a adus, surprinzător, o nominalizare BAFTA, dar și despre încercările din viața personală.

„Când eram tânăr, visam să am o carieră militară, ca să pot purta uniformă și să conduc un tac. Acum mă pot costuma în orice. Important ca actor este să-ți folosești energia pentru a spune povești. Dacă o faci doar pentru a atinge succesul, vei fi foarte nefericit. Am fost și artist și pictor în filmul «Mr. Turner». Apoi am pictat și în viața reală, am avut inclusiv și prima mea expoziție. Am jucat rol de soldat și am devenit pictor. Viața imită arta. Nu se știe niciodată, sper să nu joc rolul unui criminal în serie (…) Este o mare diferență între mine și caracterul pe care îl joc. Actorul trebuie să servească personajul. Acel caracter nu sunt eu. Eu devin acel caracter. Folosesc instrumente să-l ilustrez, dar nu sunt eu. Dacă slujești acel personaj și ești foarte bun și filmul e foarte bun și credibil, atunci eu dau bine ca și actor. Nu portretizez bărbați frumoși, deci nu trebuie să îmi fac probleme din acest punct de vedere”, a spus Spall.

Printre altele, actorul britanic a mai spus că nu ar vrea să joace niciodată într-o telenovelă.

„Unul dintre cele mai recunoscătoare lucruri când ești actor este că poți avea perioade în care nimeni nu te angajează și nu știi care va fi locul tău de muncă următor. Vă pot spune un lucru, mulți actori trec prin asta, cele mai mari vedete pe care le cunosc sunt îngrijorate, când termini un job nu știi care va fi următorul la orizont. În sinea mea îmi spun că nu voi mai lucra niciodată, este sfârșitul carierei mele, sună prostește, dar e absolut adevărat. Apoi mă gândesc la toate lucrurile care au mers minunat, premiile câștigate și de fapt totul e o minciună. Este foarte bine pentru tine. Să nu spui niciodată «niciodată», dar nu cred că voi face pantomimă sau telenovele. Actorii sunt grozavi, dar i-am spus soției mele că dacă voi accepta vreodată să joc în telenovele să mă împuște. Asta nu înseamnă că acest gen nu e plin de actori foarte buni, îi cunosc pe câțiva dintre ei, dar acest gen nu mă reprezintă (...) Dacă scenariul e bun și personajul intrigant atunci accept rolul”, a mai spus Timothy Spall.

La finalul întâlnirii, Timothy Spall a spus că și-ar dori să lucreze, printre alții, cu regizorul Martin Scorsese.

Timothy Spall a jucat peste 150 de roluri în film și televiziune. Britanicul a colaborat constant cu regizorul Mike Leigh. Interpretările sale din „Secrete și minciuni” (Secrets & Lies, 1996) și „Cu susul în jos” (Topsy-Turvy, 1999), i-au adus două nominalizări la BAFTA, iar pentru cea mai recentă colaborare a sa cu Leigh, „Mr. Turner” (2014), a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes.

În anii ’90, a colaborat și cu regizori precum Clint Eastwood (White Hunter Black Heart), Kenneth Branagh (Hamlet, Love’s Labour’s Lost) sau Bernardo Bertolucci (The Sheltering Sky).

Pentru noile generații de spectatori a devenit cunoscut în toată lumea datorită rolului vrăjitorului Peter Pettigrew din seria Harry Potter. Spall a mai jucat alături de Tom Cruise în „Ultimul samurai” (The Last Samurai, r. Edward Zwick, 2003) și de Jim Carrey în „Lemony Snicket - O serie de evenimente nefericite” (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, r. Brad Silberling, 2004).

L-a interpretat pe Winston Churchill în filmul premiat cu Oscar „Discursul Regelui” (The King’s Speech, r. Tom Hooper, 2010), în care l-a avut partener pe Geoffrey Rush. Regina Elisabeta a II-a l-a numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic.

„Confort Nordic” este cel mai nou film în care joacă Timothy Spall. Comedia regizată de islandezul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson urmărește un grup de londonezi care încearcă să scape de frica de zbor participând la un curs exclusivist ce îi catapultează într-o aventură turbulentă cu consecințe dintre cele mai hilare.

„Confort Nordic” a fost filmul care a deschs TIFF.22. Alături de Timothy Spall, la Gala de Deschidere a festivalului a participat și regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.

