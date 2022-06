„U” Cluj și Dinamo, amendate cu o sumă record după meciurile de baraj

Universitatea Cluj și Dinamo au fost amendate împreună cu aproape 1 milion de lei pentru spectacolul pirotehnic din tribune.

Fanii lui „U” Cluj la meciul tur cu Dinamo. FOTO: Paul Gheorgheci/monitorulcj.ro



Ultrașii celor două echipe au creat o atmosferă de meci mare în cele două jocuri de baraj, dar acest lucru nu a fost pe placul celor Comisia de Disciplină şi Etică a FRF.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Universitatea Cluj a fost amendată cu 15.000 lei, în timp ce Dinamo are de achitat peste 80.000 de lei în total.

„În temeiul art 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d, clubul AS FC Universitatea Cluj se sancţionează cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82/2 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, SC Dinamo 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 33.750 lei”.

„În temeiul art 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 50.625 lei”.

Cele două echipe au fost sancționate mai exact pentru comportamentul fanilor în tribune, conform Articolului 82 care se referă la responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor.

CITEȘTE ȘI: