Erik Lincar: „Sigur ne va aștepta infernul la București, cu Dinamo, dar mizez pe forța grupului”

Antrenorul echipei „U” Cluj Erik Lincar a spus că este sigur că la meciul cu Dinamo de la București îi așteaptă „infernul” pe studenți. El mizează, însă, pe „bărbația” și „forța grupului” care crede că va face diferența.

Erik Lincar, antrenorul echipei „U” Cluj / Foto: Erik Lincar - Facebook

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Erik Lincar, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este convins că în meciul retur al barajului cu Dinamo de la Bucureşti formaţia sa va avea de suportat o atmosferă infernală, dar a subliniat că mizează pe forţa grupului şi bărbăţia jucătorilor săi.

„Nu cred că cineva are dreptul să ne subestimeze şi pe noi şi aici aş vrea să fac doar o mică remarcă. Am avut un om mai puţin din minutul 72. Dinamo a avut un om în plus şi nu ştiu dacă şi-a creat după acel moment o situaţie foarte clară de a marca şi noi am reuşit să marcăm în minutul 82, care sper să ne ajute în obţinerea obiectivului.

Cu siguranţă ne va aştepta infernul la Bucureşti, dar mizez foarte mult pe bărbăţia, pe forţa grupului, care am spus că va face diferenţa în acest dublu meci cu cei de la Dinamo şi am mare încredere că ei vor fi puternici şi că vor rezista tuturor presiunilor care vor fi în acea seară. Respect Dinamo, respect toţi jucătorii de la Dinamo, dar nu îmi doresc ca cineva să fie avantajat. Ei dacă vor reuşi să aibă o evoluţie bună, e OK, să câştige. Sunt sigur că în România sunt arbitri care pot fi imparţiali, deşi va fi presiune pe toată lumea, dar îmi doresc să fiu arbitrat corect (…) Am încercat să-i conving pe jucătorii mei să înţeleagă că jocul porneşte de la 0-0, să considere că e doar prima manşă şi că mergem la Bucureşti să obţinem un rezultat bun şi că a doua manşă se va desfăşura la Cluj peste încă o săptămână. Îmi doresc foarte mult să uităm ce s-a întâmplat sâmbăta trecută şi să mergem cu încredere şi cu speranţă că putem obţine un rezultat bun la Bucureşti”, a spus tehnicianul conform site-ului oficial al clubului.

Aceeași presiune pentru ambele echipe?

Erik Lincar este convins că ambele echipe vor juca sub aceeaşi presiune, chiar dacă formaţia sa a câştigat cu 2-0 partida tur.

„Ştie toată lumea ce presiune apasă pe acest joc. Am zis deja de la jocul tur, presiunea va fi pe ambele echipe şi cred eu că asta va continua să cântărească şi în acest joc de la Bucureşti, de pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare. Sincer mi-aş fi dorit ca lumea să fie mai neutră în declaraţii. Ceea ce vreau să spun este că acest club are o tradiţie de peste 100 de ani şi trebuie respectat mai mult. Nu e vina acestui club că a ajuns să joace un meci de baraj cu Dinamo şi noi chiar ne dorim să promovăm în Liga I şi considerăm că această echipă merită să fie la Liga I, mai ales prin prisma suporterilor, care au venit în număr mare în ultimul timp pe acest stadion. Poate la un moment dat lumea nu a înţeles mesajul meu, dar m-am bucurat enorm când am reuşit să joc cu 20.000 de suporteri în tribună la cele două jocuri importante pentru noi, cu FC Hermannstadt şi cu Dinamo”, a explicat tehnicianul.

Acesta a subliniat că ţinând cont de valoarea jucătorilor, Dinamo putea evita disputarea barajului de menţinere/promovare. „Întâlnim un adversar foarte puternic. Nu cred că locul celor de la Dinamo era să joace acest baraj. Consider că au jucători foarte, foarte interesanţi, pe care mi-aş fi dorit să-i antrenez, dar vedeţi, printr-o situaţie conjuncturală s-a intrat într-o zonă psihologică din care a fost foarte greu să mai iasă. E adevărat că în iarnă au adus jucători de valoare, care la multe cluburi au făcut performanţă şi, zic eu, e o echipă care până la urmă ar fi avut forţa să evite acest baraj. Individual, ştim foarte bine că sunt jucători excelenţi şi aici mă refer la un (Cosmin) Matei, la un Pierret, la un Ivanov”, a menţionat Lincar.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj întâlneşte formaţia Dinamo, duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul Dinamo din Capitală, într-o partidă contând pentru returul barajului de menţinere/promovare în Liga I. În meciul tur, „U” Cluj s-a impus pe teren propriu cu scorul de 2-0.

