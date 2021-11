Șumudică uită, dar nu iartă după episodul CFR Cluj: „Aveam 400 de pase pe meci, acum fac 200 cu Petrescu”

Marius Șumudică continuă războiul cu CFR Cluj și a făcut o comparație între reușitele din mandatul său și cele ale lui Dan Petrescu.

Șumudică a plecat cu scandal de la CFR Cluj, deși echipa mergea bine și era lider autoritar în Liga 1. Fostul antrenor a fost înlocuit rapid cu Dan Petrescu și s-a iscat un adevărat conflict între cei doi.

Într-o intervenție la Digi Sport, Șumudică a ținut să prezinte o serie de date statistice în favoarea lui.

„Ca să zic așa, rana CFR nu s-a închis. Am primit și o statistică și m-am bucurat că echipa, în mandatul meu, a fost aproape la toate capitolele pentru ceea ce joacă CFR Cluj acum. Nici până astăzi nu știu de ce m-au dat afară, deși aveam 7 victorii din 7. Din datele InStat, CFR a dat în medie 1,65 goluri pe meci în Liga 1 cu mine antrenor și 0,67 cu Petrescu. La șuturi pe poartă am avut o medie de 5,17 pe meci, iar acum au până în 4. Din toate punctele de vedere am fost net superior și s-a făcut o nedreptate. Mai departe, ei știu ce au de făcut. Când eram antrenor la CFR Cluj aveam 13,5 acțiuni de atac pe meci, acum sunt 10,3 cu Dan Petrescu. La fiecare partidă aveam o medie de 400 și ceva de pase pe meci, iar cu Dan petrescu e la jumătate, 210-220”, a declarat Șumudică la Digi Sport Special.

Mandatul lui Marius Șumudică la CFR Cluj a fost unul scurt, dar foarte intens. Carismaticul antrenor al echipei din Gruia s-a calificat cu greu în turul 3 preliminar al Champions League, iar echipa a fost la un pas de o victorie importantă cu Young Boys Berna în primul meci.

Ulterior, CFR Cluj avea să ajungă în Conference League după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad. Șumudică a lăsat-o pe campioana României pe primul loc în clasament cu maximum de puncte după șapte etape și un avans considerabil față de FCSB și Universitatea Craiova.

Între timp, CFR Cluj este foarte aproape de eliminarea din Europa Conference League, iar lupta pentru titlu s-a încins după ce FCSB și Universitatea Craiova au profitat de anumite meciuri mai puțin reușite ale CFR-ului.

CITEȘTE ȘI: