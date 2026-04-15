Sabău propune încă un jucător de la „U” Cluj la Echipa Națională: „Printre cei mai importanți, foarte eficient și serios”

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) este liber de contract după despărțirea de „U” Cluj, produsă în luna octombrie a anului trecut.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

De-atunci, cel poreclit Moțul este fără echipă. A rămas în contact permanent cu fotbalul, fiind ofertat de către Farul, însă cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

Într-o intervenție recentă, Sabău a vorbit despre fosta sa echipă, Universitatea Cluj, liderul la zi din Superligă. „Studenții” au trei puncte avans peste locul secund, cu șase etape rămase de disputat, și au prima șansă la câștigarea titlului.

Datorită acestui fapt, fostul internațional crede că, pe lângă Alex Chipciu și Andrei Coubiș, încă un fotbalist din lotul „șepcilor roșii” ar merita să îmbrace tricoul primei reprezentative.

„U Cluj este o echipă foarte echilibrată la mijlocul terenului. Un Bic despre care se vorbește foarte puțin. Am spus acum un an că este unul dintre cei mai importanți. Dacă te uiți pe datele lui... implicat, foarte eficient și foarte serios.

Ar fi meritat să fie la echipa națională, dar sigur, vârsta, concurența la mijlocul terenului... E un jucător care s-a transformat enorm de doi ani până acum.

În timp, ceea ce am spus eu dă roade și acum se văd rezultatele și sacrificiile pe care le-a făcut să ajungă la nivelul ăsta. Să își schimbe adică stilul de viață și mentalitatea”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru digisport.ro.

