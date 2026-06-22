Chipciu a numit cei mai buni trei antrenori din cariera lui! Dan Petrescu sau Șumudică nu sunt incluși în top

Alex Chipciu (37 de ani) a vorbit despre cei mai importanți antrenori pe care i-a avut de-a lungul carierei sale.

Alex Chipciu a vorbit despre cei mai importanți antrenori din cariera sa / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Căpitanul celor de la „U” Cluj se află la finalul carierei de fotbalist profesionist. Universitatea Cluj va fi ultimul club din CV-ul său, după care se va retrage și vrea să devină antrenor principal.

De-a lungul carierei sale, fundașul stânga a colaborat cu o serie de antrenori renumiți în fotbalul românesc, motiv pentru care a fost provocat pentru a alege cei mai buni trei antrenori cu care a lucrat până acum.

„E o întrebare grea pentru că am lucrat cu foarte mulți antrenori buni. Aș începe cu Reghe, el a fost la începuturile mele și am avut o relație foarte bună. Îmi mai vine în minte Răzvan Lucescu, nea Mircea, Victor Pițurcă, și aș încheia cu domnul Sabău care a fost pentru un tată și a gestionat foarte bine această perioadă.

Relația cu domnul Sabău aș asemăna-o cu perioada cu Reghe la FCSB. Edi Iordănescu, nea Puiu Iordănescu, am avut toți antrenorii români buni, în afară de domnul Hagi și Olăroiu. E un regret, căci aș fi vrut să văd și filozofia lor.

A domnului Hagi o știu, să controlezi jocul, tot, ca ideea lui nea Mircea, să ai control, să domini, dar despre domnul Olăroiu am auzit doar stilul.”, a spus Chipciu, potrivit Digi Sport.

FC Brașov, Dacia Unirea Brăila, Forex Brașov, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt echipele pentru care a evoluat Chipciu de-a lungul carierei sale.

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