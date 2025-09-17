CFR Cluj, acuzată de fals în acte de Billel Omrani!

Gruparea ardeleană are probleme cu un fost jucător din perioada 2016-2022.

Omrani a evoluat între 2016 și 2022 pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Problemele se țin scai de CFR Cluj! După începutul modest de sezon, locul 13 în Superligă și eliminată din cupele europene, plecarea lui Dan Petrescu și haosul care continuă în mandatul lui Andrea Mandorlini, clujenii au mai primit o lovitură.

Fostul jucător al grupării din Gruia, Billel Omrani (32 de ani) îi acuză pe șefii clubului că i-au falsificat semnătura. Fotbalistul trebuie să achite TVA în valoare de 30.000 de euro din perioada 2019-2022.

Omrani îi acuză pe șefii CFR-ului!

Ce s-a întâmplat, mai exact? Potrivit publicației Fanatik, ANAF a pus poprire pe conturile francezului pentru recuperarea sumei de 233.483 de lei, din care doar 149.565 de lei reprezintă suma datorată.

Billel Omrani a declarat că nu a știut că CFR Cluj l-a înregistrat în registrul plătitorilor de TVA și că lui îi revenea obligația de a achita respectivele sume. Mai mult, atacantul le-a spus judecătorilor că a depus o plângere penală împotriva șefilor de la CFR Cluj pe motiv că aceștia i-au falsificat semnătura de pe documentul de reprezentare în relație cu ANAF.

Mai precis, în februarie 2022, CFR Cluj a început să aibă probleme cu banii și a înregistrat datorii la jucători. Pentru a-și recupera salariile restante, Omrani s-a adresat instanțelor arbitrale FIFA, moment în care clubul la care activa i-a achitat rapid 20.000 de euro, salariul său pe o lună, cu obligația de a renunța la litigiu.

Prin această înțelegere, clubul ardelean și-a luat obligația de a-i achita restul sumelor restante în lunile iunie, octombrie și ianuarie.

Damjan Djokovic, martor pentru Omrani!

În dosar au fost audiate mai multe persoane din conducerea clubului CFR Cluj, precum și unii jucători. O mărturie importantă a fost cea a martorului Damjan Djokovic, care a declarat că fotbaliștii străini știau că CFR Cluj practică metoda înregistrării sportivilor ca plătitori de TVA pentru a putea evita unele taxe pe impozit.

„Din declarația acestuia rezultă că a avut loc ședințele clubului cu jucătorii, mai mult, ședința a fost ținută și separat, în limba engleză, pentru jucătorii străini.

Martorul nu își amintește dacă reclamantul a participat sau nu la respectivele ședințe, a declarat că urma ca clubul să plătească o sumă de bani (cota de TVA), pe care jucătorii trebuiau să o plătească ANAF-ului, iar salariul lor negociat nu era afectat.

Potrivit declarației martorului, era o practică a clubului ca domiciliul jucătorilor străini să fie stabilit la sediul clubului, deorece ei stăteau în chirie și se mutau des, iar clubul a spus că era mai bine ca domiciliul ales să le fie la sediul clubului, pentru orice comunicări”, se arată în dosar.

Cariera sa a luat-o în jos

După plecarea de la CFR, în vara anului 2022, Omrani a mai evoluat pentru FCSB, Petrolul, Wisla și Poli Iași. Nu a confirmat pentru nicio echipă, iar la începutul acestui an jucătorul crescut de Marseille a ajuns să se antreneze cu Sănătatea Cluj, formație din Liga a 3-a. În prezent este cotat la 150.000 de euro și evoluează la Karditsa, liga a doua din Grecia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: