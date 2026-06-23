Chipciu, pus la punct de Neluțu Sabău în vestiarul lui „U” Cluj: „N-ai cum să câștigi așa la fotbal”

Alex Chipciu (37 de ani), căpitanul Universității Cluj, a povestit un episod amuzant petrecut în vestiarul echipei în mandatul lui Ioan Ovidiu Sabău.

Alex Chipciu a povestit despre un moment de conflict cu Neluțu Sabău / Foto: arhivă monitorulcj.ro

Veteranul celor de la „U” Cluj se află la finalul carierei de fotbalist profesionist. Universitatea Cluj va fi ultimul club din CV-ul său, după care se va retrage şi vrea să devină antrenor principal.

De-a lungul carierei sale, fundaşul stânga a colaborat cu o serie de antrenori renumiţi în fotbalul românesc, iar Ioan Ovidiu Sabău, alături de care a colaborat pe Cluj Arena, se află în topul listei.

Chipciu a povestit un episod amuzant petrecut în vestiarul echipei în urma unui meci pierdut cu Universitatea Craiova în mandatul lui Sabău, când tehnicianul i-a reproșat acestuia muzica pe care a pus-o în vestiar înaintea partidei.

„Ascult BUG Mafia, mai ascult și Guess Who. Înainte de meci îmi plac piesele care să te bage un pic în vână, dar am o poveste cu domnul Sabău...

Am pus odată BUG Mafia în vestiar înainte de meci, jucam la Craiova și ne-au bătut, iar în melodii au început să bage, să-și scoată (n.r. să înjure). După meci, am avut ședință la Cluj – domnul Sabău e un om senzațional și valorile sunt ridicate.

Cred că știa că eu am pus muzică. A zis: «Cine a pus muzica asta? Vă rog eu frumos! N-ai cum! Când îți bagi și îți scoți, n-ai cum să mai câștigi la fotbal, e imposibil!» De-atunci n-am mai pus, că eu puneam la boxă.”, a spus Alex Chipciu, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: