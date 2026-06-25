Premieră în acest an la Supercupa României dintre Craiova și „U” Cluj!

Supercupa dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj este programată pe 12 iulie, în Bănie, și este meciul care va deschide noua ediție.

Premieră în acest an la Supercupa României dintre Craiova și „U” Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Pentru acest meci, Federația Română de Fotbal a aprobat un regulament special, care va intra în vigoare odată cu această partidă.

FRF și-a dat acordul în ședința Comitetului Executiv pentru ca meciurile considerate importante să beneficieze de cinci arbitri, nu patru, cum a fost până acum.

Fără a fi luați în calcul cei aflați în camera VAR, de acum înainte vor fi cinci arbitri la meciurile importante: un central, doi arbitri aflați pe linia de margine, un arbitru de rezervă și un asistent de rezervă, care va intra în teren doar dacă cineva se accidentează.

Acest lucru se va întâmpla doar la meciurile importante, cum ar fi Supercupa, Cupa României sau meciurile care vor decide titlul.

„Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea CCA de introducere a posibilității delegării unui al cincilea oficial, cu statut de arbitru asistent, la jocurile de importanță deosebită (de exemplu: Finala Cupei României, Supercupa României etc.), precum și a baremului pentru acesta, respectiv la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent”, a anunțat Federația pe site-ul oficial.

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