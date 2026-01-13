Olimpia Gherla se dezintegrează! Trei jucătoare de bază au părăsit formația

Misiunea celor de la Olimpia Gherla de a se salva de la retrogradare în acest sezon devine tot mai dificilă.

Foto: Atletic Olimpia Gherla Feminin Facebook

Gruparea de pe malul Someșului s-a despărțit până acum de trei jucătoare de bază și sunt șanse mari să aibă loc și alte plecări de la echipă.

Până acum, Mihaela Ciolacu, Ioana Bortan și Maria Stamate și-au încheiat socotelile cu formația pregătită până la finalul lunii noiembrie de Mirel Albon.

Plecarea primelor două va cântări cel mai mult: Ciolacu a fost cea mai bună jucătoare a României în sezonul 2022-2023, desemnată cel mai bun mijlocaș în sezoanele 2021-2022 și 2022-2023, de două ori cea mai bună marcatoare a Superligii, de 12 ori campioană a României și de 9 ori câștigătoare a Cupei, în timp ce Borțan și-a trecut în CV nu mai puțin de 15 medalii de campioană a Superligii și opt Cupe ale României.

Cele trei jucătoare nu au rămas prea multă vreme fără angajament. Gloria Bistrița s-a mișcat cel mai rapid dintre toate celelalte concurente și au ajuns la un acord cu cele mai importante fotbaliste din lotul Olimpiei în acest sezon.

Ele au fost prezente la reunirea lotului care a avut loc luni, 12 ianuarie, pe stadionul Municipal din Bistrița și au început pregătirea de iarnă alături de lotul condus de Călin Svobodă.

Olimpia Gherla, la un pas de retrogradare!

Rămasă fără antrenorul principal și trei dintre cele mai importante jucătoare din lot, gruparea galben-albastră este amenințată tot mai mult cu retrogradarea.

Olimpia Gherla ocupă penultimul loc în Superliga Feminină, cu 10 puncte acumulate după 14 etape, astfel că va evolua în play-out după încheierea sezonului regulat.

Gruparea din Ardeal se va lupta cu Vasas Odorhei (5 puncte), Unirea Alba Iulia (11) și Gloria Bistrița (15) pentru a evita retrogradarea în eșalonul secund.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: