Iulia Mera, fostă antrenoare la Olimpia Gherla, pe bancă Echipei Naționale ca antrenor principal!

Iulia Mera, antrenorul secund al Echipei Naționale Feminine de Fotbal a României, a condus de pe margine prima reprezentativă în victoria cu Cipru, scor 3-0.

Iulia Mera se află în staff-ul Echipei Naționale / Foto: Atletic Olimpia Gherla Feminin Facebook

Antrenorul principal, Massino Pedrazzini, s-a simțit rău înaintea meciului și nu a putut sta pe bancă, astfel că locul său a fost preluat de Iulia Mera.

Fosta antrenoare de la Olimpia Gherla a venit în fața jurnaliștilor la finalul meciului și a explicat victoria echipei, dar și care este situația medicală a italianului.

„Dânsul, în momentul de față, e bine. Pot să vă spun că n-a fost nimic grav. Adică, pentru binele lui, pentru sănătatea lui și binele nostru, al echipei, era mai bine să stea acasă.

El n-a avut o stare gravă, să fie ceva rău. Noi am stat, am discutat, a fost o decizie luată împreună cu staff-ul medical. Din nou, pentru binele lui și al nostru, a fost mai bine să stea acasă. Dar nu vă gândiți că s-a întâmplat ceva. Pur și simplu, nu s-a simțit bine.

Bineînțeles că i-a părut rău, pentru că e antrenorul principal. A pregătit meciul ăsta toată săptămâna și chiar în momentul evaluării el n-a mai fost prezent. Dar e clar că e munca lui aici și nu putem să-i luăm asta. Adică îi pare rău că n-a fost aici, dar în același timp se bucură pentru cele trei puncte.

Iulia Mera a promovat echipa feminină a Olimpiei Gherla în Superligă / Foto: Atletic Olimpia Gherla Feminin Facebook

Noi luăm totul pas cu pas. N-o să ne dăm la o parte chiar dacă am terminat grupa pe primul loc. Nu ne gândim că mergem în Moldova în vacanță, în niciun caz. Tratăm cu maximă seriozitate fiecare meci. Noi mergem acolo să câștigăm.

Meciul începe de la 0-0 și șansele sunt egale, atât pentru noi, cât și pentru adversare. Nimic nu e jucat până nu se termină jocul. Adică, clar mergem cu încredere, cu atitudine. O să pregătim, indiferent de adversar, o să pregătim partidele”, a spus Iulia Mera la finalul meciului.

Iulia Mera a preluat echipa feminină a Olimpiei Gherla în 2021, când gruparea se afla în Liga 3. După doar trei ani, în 2024, formația de pe malul Someșului a promovat în primul eșalon.

